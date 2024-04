Kyselé jubileum. Svědík: Takhle ligu hrát nejde, to je cesta do pekel

„Takhle ligu hrát nejde. Tohle je cesta do pekel,“ pronesl Svědík.

Na levačku to bylo hned od začátku. V minulém kole se vykartovali Daníček, Trávník a Seung-Bin, v týdnu vypadli brankář Heča, Petržela a Cicilia.

Mezi tyče musel poprvé na jaře Fryšták a už v šesté minutě přišel o čisté konto, ve 23. minutě prohrávalo Slovácko 0:2.

„Ráz zápasu určil první brzký gól. Projevilo se rozpoložení mužstev. Sebevědomí a kvalita domácích,“ podotkl Svědík.

Přestávka hostům pomohla. Ale jen na chvilku. Do kontaktu se dostali díky vlastenci Pourzitidise, za tři minuty ale prohrávali znovu o dva góly a Svědík se mohl uvztekat, jak lacino Prebsl doručil míč do sítě.

„Zase jsme ho dostali po autu. Nedohodneme se, špatně to vyhodnotíme. Jsou to maličkosti, které nás stojí zápas. Prebsl prošel přes půlku hřiště až do naší brány,“ kroutil hlavou Svědík.

Zbytek zápasu dohrávali hosté v agónii. Na jaře jsou nejhorší a zdá se, že je jen otázkou času, kdy vypadnou ze skupiny o titul. Sedmý Slovan jim už dýchá na záda s jednobodovým odstupem.

„Liberec zvítězil zaslouženě, hrál skvěle, dominoval, gólů jsme mohli dostat více,“ přiznal Svědík, jehož úvodní rozbor slovácké krize na tiskové konferenci trval tři a půl minuty. Co mimo slova o cestě do pekel také zaznělo?

„Vždycky nás zdobila náročnost, disciplína, zodpovědnost, obranná fáze, soupeře jsme dobře dostupovali, presovali. Z toho jsme si vytvářeli šance, teď z toho nebylo vůbec nic.“

„V týdnu se snažíme mužstvo motivovat, ale u některých hráčů už v tréninku vidíte, že je to málo. To mě mrzí nejvíce. Sami se musí zamyslet. „Mužstvo potřebuje obměnu, ale také hráči si musí uvědomit hrdost vůči Slovácku. Že nemůžou podat takový výkon.“