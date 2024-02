Priske po Slovácku: Cením si, jak jsme se zvedli. Kartu dostal skoro každý

„Hráči jsou úžasní. Po krátké pauze a maximálním výkonu v Evropské lize jsme tady odehráli zápas na vysoké úrovni a zasloužili si zvítězit,“ těšil se Priske z tříbodového zisku na hřišti Slovácka, kde Sparta uspěla po čtyřech utkáních.

Začátek vám ale moc nevyšel, domácí Juroška běžel dvakrát sám na brankáře. Co se dělo?

Slovácko hraje náročným stylem, s osobními souboji, přímočaře, na dlouhé míče. V první půlce jsme zůstali pod úrovní naší hry. V poločase jsme si řekli, že musíme být trpělivější, kvalitnější ve výběru místa. Musím ocenit, jak jsme se zvedli.

Oceníte i Birmančeviče s Haraslínem, kteří po individuálních akcích rozhodli o vítězství?

Jsou důležití, ale neřeknu, že jsou důležitější než zbytek mužstva. Mají vysokou kvalitu, ale vyniknout jim dává týmové pojetí. Aktuálně mají dobrou formu, sebevědomí a čísla. Do této pozice se dostali tvrdou prací.

Třetí gól dal Haraslín chvíli poté, co se Slovácko dožadovalo penalty. Dokázal jste se radovat naplno? Do hry mohl vstoupit VAR.

Byl jsem klidný a šťastný. Užíval jsem si, že jsme dali důležitý gól na 3:1 , i výkon, který jsme podali ve druhém poločase.

Útočník Tuci nastoupil poprvé v základní sestavě, ale nedostal se ani do jedné šance. Nečekal jste od něj více?

Jeho výkon byl v pořádku. Bylo to pro něj těžké stejně jako pro celý tým. Pracoval tvrdě pro mužstvo, pomáhal do defenzivy. První půlka od nás nebyla perfektní, neměl potřebný servis. Od začátku jeho příchodu do Sparty jsem měl z něj dobrý pocit. V přípravě nastupoval na více pozicích, chtěl jsem ho vidět i na hrotu.

Ani minutu nedostal Kuchta, který se přitom od začátku utkání rozcvičoval. Šetřil jste ho kvůli hrozbě čtvrté žluté karty před dvěma derby proti Slavii?

Ne. Odehrál ve čtvrtek úplně naplno víc než devadesát minut, další utkání jsme měli za méně než tři dny a potřebovali jsme sestavu protočit.

Podruhé za sebou jste dal v lize šanci stoperovi Vydrovi, ale už v poločase jste ho stáhl. Nelíbil se vám jeho výkon?

Měl žlutou kartu a velmi jsem se obával, že dostane druhou. Ostatně kartu dnes dostal skoro celý náš tým.

Máte před sebou dvě derby se Slavií, dvojzápas s Liverpoolem. Bude to jeden z vrcholů sezony?

Nemám čas přemýšlet, v jaké fázi sezony jsme, jestli může definovat celý ročník. Navázali jsme na tempo z podzimu, kdy jsme hráli zápasy uprostřed týdne. Nesmíme zapomínat, že mezi zápasy s Liverpoolem pojedeme také do Plzně. Soustředíme se vždycky na nejbližší utkání, teď máme necelé tři dny do pohárového derby. Je to těžký program, ale těším se na něj.