PONEDĚLNÍK: Pět míst v Evropě jako nadstandard. Kdo (na) to má?

Vyhrát v Uherském Hradišti je vždy složité bez ohledu na to, že Slovácko jako jediné čeká na první jarní bod. Sparta o tom ví své. Tentokrát však díky zlepšenému druhému poločasu těžký mač zvládla. Znovu za gólového přispění ostrých křídel Birmančeviče (7 + 9) s Haraslínem (10 + 4).

Mít v sestavě dva nejproduktivnější hráče ligy je ohromná síla. A to i na evropské scéně. Spartě pomohly také zákroky brankáře Vindahla, zatímco slovácký Heča mančaft nepodržel. Pozdě reagoval na slabou hlavičku Vitíka, proti prudkým střelám Birmančeviče s Haraslínem na přední tyč už to bylo o reflexu.

Jedenáct žlutých karet rozdal sudí Szikszay hráčům, další čtyři trenérům, asistentům a funkcionářům. Těžko říct, jestli si tím sjednal respekt, když v úvodu nechal po sobě křičet sparťanského kapitána Krejčího.

Limity Svědíka? Limity klubu

Slovácko sice předvedlo nejlepší jarní vystoupení, ale stejně z očí náročného trenéra Martina Svědíka poznáte, že ke spokojenosti má daleko. Na třetí Plzeň ztrácí už deset bodů, nejde však ani tak o výsledky jeho týmu, se kterým roky činí téměř zázraky. Ruce mu svazují finanční mantinely klubu, přestupová politika. Bylo by zajímavé Svědíkovu práci pozorovat na adrese s většími možnostmi.

Sparta si zaslouží velkou pochvalu za to, jak po náročné bitvě s Galatasarayem zvládla v obměněné sestavě přepnutí na ligu. Nepřekvapilo, že také útočníka Kuchtu nechal trenér Brian Priske odpočívat. Proti tureckému kolosu se absolutně vydal, ani nemohl poskakovat při děkovačce. Tohle platilo o všech sparťanech.

Výkon wingbeka Preciada na evropské scéně přímo nadchl. Je úžasné, že takové hráče dokáže vedení letenského klubu přivést a jsou v české lize, jejíž kvalita díky tomu výrazně roste. Rovněž bylo krásné pozorovat, jak po velkém vítězstvím měl Priske slzy v očích, jeho týmové nastavení je příkladné a vede až do Liverpoolu.

Slavia se těší na AC Milán. Řeholi s Pardubicemi rozsekl hattrickem Mojmír Chytil za rekordních sedm minut a dvaapadesát sekund. To si akorát stihnete udělat vejce naměkko s méně tekutým středem. Stoper Tomáš Vlček rovněž ukázal, že na lavičce by jej byla škoda. Dobrou zprávou pro slávisty je zápasové vytížení Petra Ševčíka, nechť jeho tělo drží, výborný středopolař.

Nejlepší střelec Šulc. Jak vám to zní?

Plzeň si rozdílem třídy poradila se Zlínem. Dvěma zásahy se o to přičinil záložník Pavel Šulc, s jedenácti góly nejlepší střelec ligy. Jak vám to zní? Ano, ten Šulc, jehož největší slabinou byla ještě před nedávnem koncovka. Tyhle příběhy jsou na fotbale krásné. Ještě lepší výkon předvedl na hrotu Tomáš Chorý, který šance připravoval. Sklepnutí dlouhého balonu z jedničky přímo do úniku na Šulce bylo ukázkové.

Plzni pomohla fantastická trefa Mosquery přes zeď, kterému však předcházel ochotný pád Kalvacha v souboji s Bužkem. Další dva góly zase zaváněly ofsajdovým postavením Šulce, respektive Vydry.

Zlín měl k bodům daleko, dopředu moc nebezpečný nebyl. I tak je na herním projevu ševců pod koučem Červenkou znatelné zlepšení, drajv, který přináší mladá krev v čele se Slončíkem. Zarazí, že pod trenérem Pavlem Vrbou on ani Bužek moc prostoru nedostali.

Zbytečná příprava, Sigma je v herním rozkladu

Týmem s nejhorší formou na jaře je překvapivě Olomouc, která vyhlásila útok na Evropu. Čtyři zápasy, jeden bod, jeden vstřelený gól… A první odvolaný trenér jara. Václav Jílek má za sebou druhé angažmá v klubu, které trvalo necelé tři roky.

„Pořád jsem věřil, že to jedním zápasem zlomíme. Neodchází se mi lehce, ale i to je fotbal. Začátek jara se nám bohužel vůbec nepodařil,“ musel uznat.

Také v Českých Budějovicích se Sigma nevytáhla. Působí rozloženě, jako by zimní přípravu vůbec neměla. Co trenér Václav Jílek piloval, to nefunguje. A tak do základní sestavy vytáhl z béčka Spáčila a Uriču, které v zimě neměl ani na soustředění.

Trochu to vypadá jako akt zmaru, ale je pochopitelné, že nějak zatřást s týmem musí. Posadil střelce Juliše, špílmachra Pospíšila, který jako žolík brilantní šajtlí otevřel českobudějovickou obranu a stoper Filip Novák z voleje alespoň ukončil střelecký půst Hanáků.

Ovšem ani dozadu to není od modrých poctivé, jako by zapomněli, že Martin Sladký už nějaký pátek za ně nekope, na dva skvostné centry mu při obou gólech dopřáli času, kolik jen chce. A Dynamo už není poslední.

Baník nahoru dolů

Když sledujete některé aspiranty na poháry, máte při tom kyselý pocit, zda pět míst pro české kluby v Evropě není až příliš velký nadstandard.

Baník tápe doma před fantastickými fanoušky na nefotbalovém stadionu s atletickou dráhou ve Vítkovicích. Nevyhrál tam ani na šestý pokus. Proti Bohemians totálně nezvládl přesilovou hru. Působil bázlivě, bez sebevědomí.

Domácím nepomohly ani úžasné zákroky brankáře Letáčka, který chytil i penaltu. Ani vedení. Ani červená karta hostujícího Puškáče za hanebný úder loktem, což je v době videa neomluvitelný zkrat. Dva góly Ostravy, která se potýká s nevyrovnaností výkonů, neplatily kvůli ofsajdu, a tak remízu trefil střídající klokan David Huf.

Už od mládeže zaujal Jílka, rovněž Východočecha. Sigma proto v zimě zkusila Pardubicím za Hufa nabídnout Zifčáka, leč Huf zvolil raději známého kouče Veselého v Bohemce. Střílet góly umí, potvrdil to na podzim v Chrudimi, kde byl nejlepším střelcem druhé ligy se 12 zásahy. Ostatně ukazoval to před třemi lety i v Pardubicích, kdy jako extra produktivní žolík vstřelil devět branek.

Na jaře se nedaří nakopnout motory ani Mladé Boleslavi pod novým trenérem Davidem Holoubkem. Za bezgólovou plichtu v Hradci může být ještě ráda, brankář Trmal při šanci Šašinky zblízka vytáhl na čáře neuvěřitelný zákrok kola. Moc toho bídný trávník krásného stadionu nedovolil. Čistému kontu Hradce přispěl jistým výkonem levonohý stoper Karel Spáčil, posila z Prostějova byla poprvé v základní sestavě. Ještě loni kopal krajský přebor. Jen tak dál.

Běda klubům, kterým vládne kabina

Fanoušci votroků vyjádřili podporu trenérovi Václavu Kotalovi, jenž se měl ocitnout v ohrožení a nemilosti kabiny jako před časem Miroslav Koubek. Údajně i kvůli zdravotnímu stavu Kotala zvažuje klub trenérskou výměnu.

Vedení to dementovalo, což je dobře. Udělat z nálady kabiny hradecký kolorit není nejlepší vizitka pro nikoho – hráče, trenéry ani vedení klubu, co hráče a trenéry vybírá. Ostatně Koubek v Plzni ukazuje, že umí víc, než by si někteří hráči zasloužili.

Zápasy Jablonce se na jaře proměnily v gólové hody; 20 branek ve třech kolech je pozoruhodná vizitka, která trenéra Látala nejspíš dvakrát netěší, i když z přestřelek vytěžil čtyři body.

V Liberci však vedl jeho tým 3:1 a bod je proto málo. Hlavní zprávou z atraktivního derby však není výsledek, nýbrž zdravotní stav libereckého brankáře Huga Jana Bačkovského, kterému po srážce se spoluhráčem Prebslem zapadl jazyk a utrpěl těžký otřes mozku. Velká pochvala přítomným lékařům, že všechno dopadlo dobře a v pondělí už byl Bačkovský propuštěn z nemocnice.

Brankářské povolání bohužel nese tato rizika, mít v popisu práce skoky pod nohy rozběhnutých hráčů v kopačkách s kolíky vyžaduje odvahu a respekt. Když jsem chytal v malém fotbale, také jsem dostal na zemi kopanec do hlavy. Také mi zapadl jazyk, který mi naštěstí spoluhráč, můj bratr, včas vytáhnul. Vím to jen z vyprávění, procitl jsem ve stulpnách až v tunelu na CT s otřesem mozku.

Hugo, brácho, pěkné ponedělí!