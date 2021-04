Moje chyba, jasný gól, vyčítal si slovácký Kalabiška po zápase s Plzní

Co chybělo?

Lepší zakončení. Byl jsem kousek od brány. Sice na přední tyči a natočený na druhou stranu, ale to musím proměňovat. Mohl jsem střílet pravou, ale tou moc gólů nedávám. Levou jsem musel vytočit do brány, ale to mě neomlouvá.

Bude těžké udržet Plzeň pod sebou?

Doufám, že dohrávku na Spartě prohrají. Ještě to máme ve svých rukách. Když budeme vyhrávat, zvládneme to. Teď máme horší sérii, takže nás všichni dohánějí, i Liberec. Budeme dělat maximum, abychom to udrželi.

Dohání vás náročný program?

Měl jsem dva zápasy zdravotní volno. Poločas mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Kluci toho mají určitě plné zuby. Bylo vidět, že jsme byli v první půlce všude pozdě. Po přestávce se to trošku zlepšilo, ale prohráli jsme. Ale máme konečně týden volno, abychom se připravili na další zápas.