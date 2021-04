Plzeňský kouč Guľa: Náš nejlepší jarní výkon. Ale ještě mi chybí víc gólů

Guľa neexperimentoval, do sestavy po trestu vrátil Miroslava Káčera s Davidem Limberským. Na pravém křídle dal opět šanci Adrielu Ba Louovi, který se mu odvděčil první brankou.

„Dal velmi důležitý gól, byl nebezpečný. Má na to, aby byl ještě produktivnější a vytvořil ten finální produkt pro mužstvo jako takové,“ vykládal slovenský trenér na adresu záložníka z Pobřeží slonoviny.

Výhrou jste se přiblížili pohárům, zdolali jste přímého konkurenta v tabulce.

Je to cenné vítězství po kvalitním týmovém výkonu. Odehráli jsme velmi kvalitní první poločas, byli jsme dostatečně rychlí v přechodu. Měli jsme utkání rozhodnout dřív, ale naše síla může růst i takto. Soupeř byl nepříjemný, ne náhodou patří ke špičce. Bylo důležité, že se chlapci přes přestávku uklidnili. Mentálně to dokázali zlomit na naši stranu, za to jim gratuluji.

Podali jste svůj nejlepší jarní výkon?

Myslím, že ano.

Na mužstvu bylo vidět, jak zápasem žije. Radost po gólech byla obrovská.

Podstatná je právě ta týmovost. Neměli bychom rozlišovat znak klubu, proti kterému hrajeme. Je to tabulkový soused, ve vzájemných zápasech se klukům nedařilo, takže možná tam byl ten půlkrok navíc.

Svou střeleckou formu potvrdil Adriel Ba Loua, z posledních čtyř utkání skóroval potřetí. Několik velkých šancí ale poté zahodil. Budete ho chválit za branku, nebo mu vyčítat zahozené příležitosti?

Dal velmi důležitý gól, byl nebezpečný. Je podstatné, aby takové herní situace vyhledával. Má na to, aby byl ještě produktivnější a vytvořil ten finální produkt pro mužstvo jako takové. Situace si ještě projdeme. Dostává se do nich kvalitou, svou i mužstva. Když ji zúročí, tak jeho produktivita ještě vzroste. Nemůžeme ale očekávat, že dá z deseti šancí deset gólů.

Velice nebezpečný byl směrem dopředu i Milan Havel. Na to, že hraje na pozici pravého obránce, byl ve vápně soupeře cítit možná až nečekaně moc.

Jeho aktivita byla úžasná. Běžecká, rychlostní. Jde o cílené věci, které tam dokáže dostat. Líbil se mi klidem, dokázal vytvářet přečíslení. Každý by chtěl mít beky, kteří vám tohle dělají. On se dostal do situací, do kterých se obránci běžně dostávají sporadicky. Jen to dobře načasovat... Jeho výkon oceňuji.

Pomohl vám k desátému duelu bez prohry v řadě. Co pro vás taková série znamená?

Soustředíme se jen na zápas, který je před námi. Ztratili jsme s Jabloncem, to bylo bolestivé. Proti Slovácku jsme potřebovali vyhrát, ale teď už budeme myslet na semifinále poháru. Nedívám se na minulost, jen na současnost a na brzkou budoucnost.

Co vám chybí do optimálního výkonu?

Ještě víc gólů, ještě větší dominance v držení míče v určitých pasážích. Bylo to slušné, ale mužstvo dokáže hrát ještě lépe.

Třeba v závěrech poločasů. V tom první Slovácko vyrovnalo, na konci zápasu bylo po standardní situaci blízko další brance.

Soupeř to má na dlouhých autech postavené, v závěru se to snažili přečíslit v pokutovém území. První gól, to byla pro nás rána. Slovácko bylo poprvé v naší třetině hřiště, hned z toho byla branka. Tak nás to vyrušilo, že už jsme to nechtěli zažít znovu. Mají tam fyzické hráče. Pokud neodskočíte na dva góly, může něco propadnout. Propadlo, ale naštěstí to neproměnili.



Tím pádem jste zvítězili a výrazně vylepšili svou pozici v boji o pohárové příčky. Berete to tak, že rázem jste kvalifikaci do Evropy blíž?

Můj názor je nekalkulovat a hrát každý zápas v maximálním nasazení a kvalitě, kterou chlapci mají.