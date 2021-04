Slovácko v bitvě o Evropu ztrácí. Je toho na nás moc, uznává Svědík

„Zbývá pět kol a to je strašně moc. Závěr soutěže bude nejdůležitější. Nekoukáme na tabulku, ale sami na sebe, na následující kolo. Ale věděli jsme, že když budou soupeři vyhrávat, pak bude obtížné se udržet na špici,“ hodnotil trenér Martin Svědík pohárovou perspektivu svého mužstva po porážce v Plzni.

Čistě teoreticky už Slovácko nemá účast v evropských pohárech ve svých rukou. Jeho vyhlídky ale nejsou špatné. Spíše naopak. Ze všech tří adeptů má ve finiši papírově nejvýhodnější los.

Zatímco Plzeň hraje s oběma pražskými „S“, Liberec hostí Spartu, Slovácko nastoupí třikrát doma a utká se už jen s týmy ze spodních pater tabulky, kterým vesměs o nic nejde - Mladou Boleslaví (14.), Karvinou (11.), Bohemians (10.), Českými Budějovicemi (12.) a Zlínem (13.).

„Nemyslím, že by nás čekali snadní soupeři. A pokud budeme hrát jako v první půlce v Plzni, každé utkání pro nás bude těžké. Musíme se výrazné zlepšit ve všech aspektech hry,“ uvědomuje si Svědík.

V úvodní půlce sobotního střetnutí Slovácko propadlo.

„Kdybychom v poločase prohrávali 0:4, tak se nemohl nikdo divit. Že jsme dali branku do šatny, byl dar z nebes,“ zmínil Svědík Kalabiškovu gólovou hlavičku z nastaveného času. „Organizace obranné fáze byla snad nejhorší za celou sezonu. Místo abychom to soupeři znepříjemnili a zahustili prostor, nechali jsme ho chodit do brejků, ze kterého jsme také inkasovali. Pak se to na nás valilo.“

Vyrovnání Slovácko částečně probralo. Jenže rozjetou Viktorii nezastavilo. „Zlepšili jsme se, ale stejně to na vítězství nestačilo. Byť jsme mohli v závěru vyrovnat, měli jsme v defenzivě pořád okénka, hlavně na naší levé straně. Kdyby Plzeň svoje akce vyřešila lépe, bylo by po zápase dávno. Vyhrála zaslouženě,“ uznal Svědík.

Přesto si v Uherském Hradišti po zápase v Plzni oddechli. Vyvrcholil jím vyčerpávající program, během něhož podstoupilo Slovácko sedm utkání ve 22 dnech.

„Nebudu zastírat, že je to na nás moc. Spousta zápasů mužstvo vyždímalo, šlo na krev. Nejde to do nekonečna,“ připomněl Svědík, že po covidové pauze nenastoupil tým ani jednou v plné sestavě. Ze špičky má přitom kádr nejužší.

„Teď budeme hrát v normálním režimu bez vložených zápasů. Věřím, že nám to pomůže,“ dodal Svědík.