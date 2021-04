Snažím se do střelby víc tlačit, připouští plzeňský Kalvach

Slovácký gólman Nemrava vyboxoval míč z malého vápna přímo ke Kalvachovi, který přízemní bombou ke vzdálenější tyči propálil všechno, co mu stálo v cestě.

Ve Fortuna lize si připsal druhý zásah v sezoně, k tomu přidal jeden gól i v domácím poháru proti Přepeřím. „Snažím se do střelby víc tlačit, je to potřeba,“ říká pětadvacetiletý štítový středopolař, který by se rád ještě porval o účast na blížícím se evropském šampionátu.

Je klíčovým mužem plzeňské středové řady, vždyť z „klasického“ složení ústřední linie Viktorie zůstává v sestavě jako jediný, jeho obvyklí parťáci Bucha s Čermákem jsou totiž zranění.

Díky výhře nad Slováckem se můžete na tabulku dívat zase s větším úsměvem, poháry už nejsou tak daleko.

Podle mě určitě hodně důležité vítězství, protože jsme se na Slovácko dotáhli na dva body, navíc máme ještě zápas k dobru.

Mrzely vás velké šance, které jste v první půli neproměnili? Mohlo být téměř rozhodnuto, místo toho bylo z utkání drama.

K tomu nám navíc ještě těsně před poločasem vyrovnali... Už se o tom bavíme víc zápasů, že máme dobré první poločasy, máme dost šancí, ale nedokážeme je proměnit. Proto se pak utkání dohrává až do poslední chvíle, neuděláme si to trošku lehčí. Ale máme tři body, to je to hlavní.

Srazil vás psychicky ten vyrovnávací gól v nastaveném čase? Slovácko do té doby žádnou větší příležitost ani nemělo.

Byla to rána, ale o přestávce jsme si jasně řekli, že máme sílu, jsme živější tým. Do druhé půle jsme tak i vstoupili, naštěstí to tam padlo a vyhráli jsme.

Sám jste pak rozhodl. Po rohovém kopu jste si našel míč a zamířil naprosto přesně. Cítil jste euforii?

Měl jsem samozřejmě radost. Snažím se do střelby víc tlačit, je to potřeba a jsem rád, že to ke mně propadlo. Při rohu je tohle moje pozice, je dobře, že jsem to takhle trefil.

Můžete vysvětlit vaše následné oslavné gesto?

Přítelkyně je těhotná, za dva měsíce máme termín. Chtěl jsem vzít balon pod dres, ale v euforii jsem běžel k praporku, tak jsem jí aspoň poslal pusu.

Přiblížili jste se čtvrtému místu, svou pozici jste oproti Slovácku výrazně vylepšili. Myslíte, že se přes ligu ještě zvládnete kvalifikovat do Evropy?

Věřím v to. Máme ještě dohrávku, zápasů je do konce ještě dost. Věřím, že pohárové příčky ještě uděláme.

Teď ale musíte rychle přepnout na domácí pohár, hned ve středu vás čeká semifinále proti Teplicím...

Je potřeba dobře zregenerovat, utkání je po sobě hodně. Ve středu nás čeká důležitý zápas a jsme všichni odhodlaní, abychom to zvládli a postoupili do finále.

Jak zvládáte našlapaný zápasový program? „Anglické“ týdny už musí být téměř rutinou.

Je to samozřejmě náročné, ale cítím se dobře, máme tu super zázemí. Takže v pohodě.