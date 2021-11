Kúdela si na podzim nezahraje, Hovorka s Provodem začnou v lednu trénovat

Fotbalová Slavia se až do konce podzimu musí obejít bez středního obránce Ondřeje Kúdely. Jiný stoper David Hovorka se po dlouhodobém zranění zapojí v lednu do přípravy, kam nastoupí i Lukáš Provod. Ten však do plného tréninku půjde až v únoru. Zmínil to trenér Jindřich Trpišovský v rozhovoru na klubovém YouTube kanálu.