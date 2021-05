Místo Eura státnice. Ale po zranění se vrátím silnější, věří Provod

Místo na Skoty, Chorvaty či Angličany na evropském šampionátu se tak přece jen bude chystat na zkoušky, které půjde splnit v řádném termínu. „Obchod a služby, mikroekonomie a makroekonomie, to jsou moje státnicové okruhy,“ poví, než se debata stočí zpátky k fotbalu.

„Že nepojedu na Euro, pořád nepřebolelo,“ přizná upřímně.

Měsíc před startem turnaje nedohrál ligové utkání v Olomouci. Diagnóza? Přetržený přední zkřížený vaz v koleni a dlouhé měsíce bez fotbalu. „Když mi to lékař oznámil, první den byl asi ze všeho nejhorší. Teď už to ale beru prostě tak, jak to je, a soustředím se hlavně na to, co pro nohu můžu udělat. Moje vize je taková, že bych se v zimní přípravě rád vrátil zpátky do tréninku.“

V úterý ho čeká operace, plastika vazu, pak bude na noze šest týdnů nosit ortézu, chodit o berlích a začne s náročnou a zdlouhavou rehabilitací. „Věřím však, že se vrátím silnější,“ hlásil odhodlaně, když v pátek odpoledne na dálku odpovídal novinářům a před sebou měl skleněnou trofej pro nejlepšího fotbalistu ročníku. Stal se i nejlepším záložníkem.

Nejlepší hráč ligy za ročník 2020/2021 Lukáš Provod pózuje s trofejí.

„Ceny si nesmírně vážím, je to obrovská motivace a čest, protože by tady klidně mohlo být deset jiných hráčů ze Slavie. Bez nich, bez trenérů i bez rodičů, kterým děkuju, bych tady neseděl,“ líčil Provod, jenž vyzdvihl především fantastickou sezonu Slavie, rekordní.

Vždyť červenobílí oslavili zisk double, titul mají potřetí za sebou, hráli čtvrtfinále Evropské ligy a v sobotu mohou ročník dotáhnout do finiše bez jediné ligové porážky.

„Těžko říct, jestli mohla být sezona z týmového pohledu vůbec lepší. Já si asi budu nejvíc pamatovat gól na Leicesteru, i když těch momentů, které bych mohl vyzdvihnout, je víc: utkání v Londýně s Arsenalem, derby se Spartou. Byly to obrovské zážitky a jsem moc rád, že jsem toho všeho mohl být součástí,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý záložník.

Ještě před rokem přitom patřil spíš k nenápadným náhradníkům, až letos se vypracoval v ústřední postavu týmu, oporu, nejlepšího hráče.

Prospěl mu přesun z kraje hřiště doprostřed, což trenér Jindřich Trpišovský před časem vtipně a s úsměvem glosoval: „Když Lukáš přišel, tak byl mladý a nový, takže lítal po lajně. Teď začal hrát fotbal, tak už může hrát i uprostřed.“

A jde mu to náramně.

V aktuální sezoně přispěl ke slávistickým úspěchům pěti góly a devíti asistencemi, byť sám říká: „Čísla bych mohl mít lepší.“

Na podzim se dostal poprvé i do národního týmu a v březnu, na startu kvalifikace o mistrovství světa, už patřil do reprezentační základní jedenáctky. Doma v Edenu dal gól Belgii.

„Hodně mě mrzí, že s týmem nemůžu na Euro. Zahrát si tam by bylo něco krásného, vyvrcholení sezony,“ tuší. A pro Provoda klidně i katapult k zahraničnímu angažmá, což je nyní kvůli vážnému zranění téma, které se odkládá.

„Když se vrátím a budu mít stejnou formu, ne-li lepší, uvidíme, co přijde. Samozřejmě, že bych si rád zahraniční angažmá vyzkoušel, ale teď se soustředím na jiné věci.“

Nejen ty fotbalové.

„Školou se dokážu odreagovat, přemýšlím nad něčím jiným než nad fotbalem, což je pro mě důležité. Pokud všechno dobře dopadne, nejpozději v září se stanu bakalářem,“ vysvětluje Provod; ale ne že by kvůli studiu v létě zapomněl sledovat Euro.

„Budu ho prožívat. A věřím v český úspěch,“ tvrdí. „Tým je dobře poskládaný, co předvádí Suk (Souček) s Cufem (Coufal) v Premier League, jen dokazuje, jak silné hráče máme. Myslím, že i styl fotbalu, kterým jsme se prezentovali v březnu proti Estonsku nebo Belgii, byl hodně dobrý. Budu klukům držet palce.“