Fotbalista Provod prodloužil se Slavií smlouvu do roku 2026

„Vážím si toho strašně moc. Hlavně v situaci, ve které teď jsem, když jsem se zranil. Slavia se ke mně stejně zachovala tak, jak se zachovala, takže pro mě je to závazek a obrovská motivace se vrátit v co nejlepší formě a pomoct Slavii k naplnění cílů. Tímto bych chtěl poděkovat panu Tvrdíkovi (šéfovi Slavie) i celému klubu, že do mne vložili takovou důvěru a mohl jsem tu podepsat novou smlouvu,“ uvedl Provod na klubovém webu.



Plzeňský odchovanec přišel do týmu Jindřicha Trpišovského před dvěma lety, do té doby hostoval v Českých Budějovicích. V letošním ročníku slavil vedle obhajoby mistrovského titulu i zisk domácího poháru. Také byl dnes zařazen do výběru 23 nejlepších hráčů uplynulého ročníku Evropské ligy.



„Plány budou jako doposud. Myslím si, že Slavia je nejlepší klub v Česku. To je něco, co budeme chtít natáhnout co nejdál, aby byla Slavia pořád na vrcholu. Přidávali jsme další tituly, postupovali do Ligy mistrů a Evropské ligy a hlavně dělali radost fanouškům, protože si myslím, že o to tady jde,“ doplnil Provod.

V úterý se podrobí operaci pravého kolena, kvůli jehož zranění přišel o účast na mistrovství Evropy. „Teď jsem se staral o to, aby splasknul otok a připravoval ho na operaci. Po ní to bude šest týdnů s ortézou, osm týdnů s berlemi a potom zase začnu pracovat,“ uvedl Provod.