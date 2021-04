Už stačí tak málo. Stihnou slávisté mistrovské oslavy během dubna?

Čtyři výhry a jedna remíza. Jen třináct bodů.

Tak málo ve zbývajících osmi kolech stačí bez ohledu na výsledky druhé Sparty. Fotbalová Slavia je historicky jedenadvacetému ligovému titulu hodně blízko.

Program do konce sezony SLAVIA

Fortuna liga

doma: Zlín, Plzeň, Karviná, Budějovice

venku: Liberec, Bohemians, Olomouc, Jablonec Mol Cup

čtvrtfinále v Olomouci Evropská liga

čtvrtfinálová odveta proti Arsenalu SPARTA

Fortuna liga

doma: Slovácko, Opava, Ostrava, Plzeň, Brno

venku: Jablonec, Pardubice, Liberec, Boleslav, Bohemians Mol Cup

semifinále Plzeň/Teplice/Olomouc/Slavia

Jakmile Sparta jednou zaváhá, nutnost Slavie bodovat se snižuje.

Není síla, která by ji v cestě za druhou obhajobou za sebou zadržela. Nebo snad je?

„Při vší úctě k našim hráčům si myslím, že ta možnost už nenastane,“ řekl realisticky sparťanský trenér Pavel Vrba po nedělní porážce v derby (0:2).

Rozdíl mezi oběma rivaly je v tabulce sedmnáct bodů, Sparta může do konce sezony získat třicet, protože má odehráno o dvě utkání méně.

Není otázkou, jestli Slavia ligu vyhraje, ale kdy se tak stane.

Výrazně napoví už tento týden: ve středu Sparta dohrává duel na hřišti čtvrtého Jablonce a v neděli hostí třetí Slovácko. Spíš než nahánět Slavii musí sparťané bránit druhou příčku, pronásledovatelé se hodně přiblížili.

Zvlášť když Slovácko je může v úterý v průběžné tabulce přeskočit, pokud zvítězí v dohrávce na hřišti nováčka z Pardubic.

Pokud by se Slovácko stalo největším soupeřem Slavie v boji o titul, stačilo by lídrovi do konce sezony získat už jen devět bodů...

Slavii sice kvůli náročnému programu spojenému s účastí v Evropské lize ubývají síly a přibývají hráči na marodku, nelze už ale pochybovat o tom, kdo bude mistrem.

„Rozhodnuto není, ale výhrou v derby jsme udělali důležitý krok. Musím to brát pořád tak, že Sparta své dohrávky může vyhrát a že to o tolik bodů není. Jsme ve hře ještě ve třech soutěžích, a vidím kabinu, v jakém je stavu, tak musíme být dál koncentrovaní, protože rozhodnutého v tuhle chvíli stále nic není,“ zůstává opatrný slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia - Arsenal Čtvrtfinálová odveta ve čtvrtek od 21 hodin online

Ve čtvrtek hraje Slavia čtvrtfinálovou odvetu Evropské ligy proti Arsenalu. V neděli ji čeká souboj v Liberci, ve středu vložené kolo proti Zlínu, příští víkend vršovické derby na Bohemians.

„Kdybychom to v téhle situaci pokazili, tak bychom byli velcí hlupáci. Já doufám, že to nedopustíme a nebudeme to dramatizovat. Musíme vyhrát každý zápas, který nás čeká, a až to bude hotové, tak si můžeme trošku odpočinout,“ přemítal útočník Stanislav Tecl.

Nebude překvapením, pokud první květnovou neděli po domácím duelu s Plzní vypuknou v Edenu mistrovské oslavy.

„Je to pro nás všechny velká výzva. Shodou okolností jsme v létě na hotelu v karanténě sledovali seriál o Jordanovi a on tam říkal, že praví šampioni jsou jen ti, co dokážou vyhrát titul třikrát za sebou. Tuhle větu mám od té doby v hlavě. Bylo by to hezké, hodně se k tomu upínáme. Mít takovou šanci na dosah je krásná meta, i proto jsem rád, že jsme k tomu v derby udělali velmi důležitý krok,“ prohlásil Trpišovský.

Tři tituly za sebou Slavia získala ve dvacátých i třicátých letech minulého století a pak ještě za protektorátu ve čtyřicátých letech, to dokonce byla mistrem čtyřikrát za sebou.

Čtvrtý mistrovský hattrick se očekává každým týdnem.