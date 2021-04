Zápas o jednom gólu, nám chyběla efektivita, míní uzdravený Hancko

Zranění si slovenský stoper, kterého ale ve Spartě využívají spíše na levém kraji obrany, přivodil v reprezentačním utkání s Maltou. Střídat musel už ve 39. minutě.

„Měl jsem trhlinu ve svalu, doktoři byli velmi skeptičtí,“ řekl v rozhovoru pro televizi O 2 TV Sport. „Za sebou mám jeden trénink.“

Přesto patřil k nejaktivnějším sparťanům, kteří odehráli solidních prvních třicet minut, hojně podporoval útok. „Po delší době jsme cítili, že jsme lepší než Slavia. Nevím, co moje situace na brankové čáře. Moc už jsem neviděl, jestli nabíhá někdo na nahrávku pod sebe, zkusil jsem to poslat před bránu. Bohužel to tam nepadlo, “ litoval Hancko.

A povzdechl si: „Efektivita z posledních zápasů tentokrát nebyla na naší straně.“

A tak místo toho, aby Letenští skórovali, zmrazil je utaženou ranou těsně před pauzou slávista Holeš. Do zápasu se pak Sparta těžko vracela a o definitivním triumfu rivala v 298. derby rozhodl střídající Tecl.

„Moc to mrzí po prvním poločase. V prvních třiceti minutách jsme určitě mohli skórovat, nepovedlo se... Byl to zápas o jednom gólu, který nám dali oni do šatny. Ve druhé půli Slavia ukázala kvalitu, uhráli to skvěle pozičně. My si nic vážnějšího nevytvořili,“ hodnotil slovenský obránce.

„Mrzí mě to kvůli fanouškům. Zaslouží si výhru v derby. Musíme se sebrat a ve středu proti Jablonci zabojovat znovu.“