Rozjetý střelec Holeš po gólu Spartě: Plním si sny, mám krásné období

Vypadalo to jako nadsázka, vtípek, co se rychle rozšířil po sociálních sítích. „Omlouváme se za křik okolo jedenácté hodiny, mladší brácha dal gól Arsenalu v 90. minutě,“ stálo na nástěnce s podpisem „Holešovi“.

„Brácha mi psal, že hrozně řvali a že se sousedům musí určitě omluvit,“ potvrdil autentičnost dokumentu slávista Holeš. „Ani nevím, jak je možné, že se to takhle rozšířilo. Je to vtipné, ale on to myslel vážně,“ pokračoval hrdina posledních dní.



Po vyrovnání ve čtvrtfinále Evropské ligy se poctivý střední záložník prosadil i v derby: krásným obstřelem levačkou poslal Slavii těsně před přestávkou do vedení 1:0. Klíčový moment, který domácí uklidnil a hosty utlumil.

Je to pro vás báječný týden. Jaké z toho všeho máte pocity?

V životě by mě to nenapadlo. Ale prostě se to takhle sešlo, šel jsem tomu naproti, byl jsem odměněn. Plním si sny. Gól na Arsenalu, v derby, to nezapomenete. Mám krásné období.

Trefil jste se znamenitě.

Dostal jsem míč od Provyho (Provod), potom mi to Nico (Stanciu) narazil krásně do kroku a viděl jsem, že jsem v dobré pozici na střelu. Zkusil jsem obstřel a povedlo se to náramně.

Přitom začátek zápasu patřil spíš Spartě, čím to?

Byla na nás vidět únava, chyběla odvaha, bylo to z naší strany nervózní. Sparta hrozila, měla tam závary, ale pak se nám naštěstí povedla akce a uklidnil nás můj gól. Druhý poločas jsme začali mnohem lépe, byli jsme silní na míči, udrželi jsme se na sparťanské polovině, byli jsme nebezpečnější. Pak Standa Tecl přidal druhý gól a už jsme to zvládli, jsem rád.

A náskok už je sedmnáctibodový. Je rozhodnuto o titulu?

Ještě ne, ale udělali jsme podstatný krok. Máme to ve svých rukách, musíme to dotáhnout do konce.

Vy jste se zpočátku ve Slavii nevešel do sestavy, sbíral jste starty po minutkách. Jak jste to tehdy prožíval, nepřemýšlel jste o hostování?

Má cesta ve Slavii dopadla neskutečně. Nehrál jsem, kolikrát jsem po příchodu nebyl v nominaci. Bylo to těžké období, protože v Jablonci jsem byl v laufu, dával jsem góly, zato tady jsem nehrál. A když ano, mé výkony nebyly ideální. Ale chtěl jsem se porvat o místo, o hostování jsem neuvažoval. Za půl roku jsem se aklimatizoval, trenéři mi našli nový post, já svou šanci chytil a už jsem stabilním členem základní jedenáctky.

Váš program je nesmírně náročný, kde seberete síly na odvetu s Arsenalem?

Únava je znát, no. Nechápu třeba, kde Provy bere síly, ale i ostatní. Máme to tak ale celou sezonu, jsme zvyklí a každý máme něco, co nám při regeneraci pomáhá. Bylo hraniční, že jsme hráli tři dny po Arsenalu, ale před odvetou máme den navíc, doufám, že se dobře připravíme.