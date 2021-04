Sparta se lepší, byla nám fakt těžkým protivníkem, uznal Trpišovský

Vítězné derby, které postrčilo Slavii ke třetímu titulu za sebou, připadlo mezi čtvrtfinálová klání Evropské ligy s Arsenalem. A náročný program si začíná vybírat svou daň.

„Jsme tak rozbití, že všichni hráči, kteří nebyli na soupisce, jsou zranění. Nějaký zdravotní problém mají ale skoro všichni, kteří derby hráli,“ přiblížil Trpišovský.



„Kumuluje se to. Mrzí mě, že před čtvrtkem, kdy jde o hodně pro celý český fotbal, jsme neměli čas odpočinout si a doléčit hráče. Je škoda, že jsme si nevyšli v tomhle vstříc, všichni víme, jak je pro následující roky čtvrteční duel s Arsenalem důležitý,“ pokračoval.



Tak proto ty čtyři změny v sestavě?

Byla to nutnost. Někteří, jako třeba Taras Kačaraba, nastoupili s velkým sebezapřením, nikoho jsme nešetřili, skoro všichni, co hrají, mají nějaké zranění. Snad nikdo další na marodku nepřibude, u těch, kteří nehráli, jde o poměrně závažné problémy, kdyby ne, tak do derby ti hráči nastoupili.

Co konkrétně trápí Simu s Olayinkou?

Mají přetížení určitých partií, u jednoho se z postiženého místa tahá voda, u druhého se jedná o přetížení úponů třísel, což může souviset i s náročnými přelety do Afriky. Prognóza je u obou zranění složitá, jak znám Petera, ten do toho půjde i přes bolest, u Simy je to tak záhadné, že vůbec nevím, jak se to bude vyvíjet.



I ve složité situaci jste zvítězili 2:0 a vedete o sedmnáct bodů, je o titulu rozhodnuto?

Není, ale učinili jsme důležitý krok. Beru to pořád tak, že Sparta své dohrávky může vyhrát a že to o tolik bodů není. Je osm kol do konce, ve hře je čtyřiadvacet bodů. Je to strašně důležitý krok, ale tím, že jsme ve hře ještě ve třech soutěžích, a vidím kabinu, v jakém je stavu, tak musíme být dál koncentrovaní, protože rozhodnutého v tuhle chvíli stále nic není.

Nicméně jak velkou motivací pro vás je třetí titul za sebou? Dříve se to podařilo pouze kouči Seifertovi ve Slavii a Vejvodovi v Dukle.

Je to velká výzva pro nás všechny. Shodou okolností jsme v létě na hotelu v karanténě sledovali seriál o Jordanovi a on tam říkal, že praví šampioni jsou jen ti, co dokážou vyhrát titul třikrát za sebou. Tuhle větu mám od té doby v hlavě. Bylo by to hezké, hodně se k tomu upínáme. Mít takovou šanci na dosah je krásná meta, i proto jsem rád, že jsme k tomu udělali velmi důležitý krok.



Snadné to přitom nebylo, zejména v úvodu byla Sparta velmi nebezpečná.

Sparta byla velice těžký soupeř. Na začátku byla určitě lepší, nějakých prvních dvacet minut živější, přesnější v kombinaci. My naopak vstoupili do zápasu velice špatně takticky i pohybově, nemohli jsme se dostat do hry ani do tempa, měli jsme spoustu dlouhých míčů. Postupem času se nám ale podařilo hru zklidnit, pomohl nám samozřejmě gól do šatny.

Vstřelil ho Tomáš Holeš, který se trefil i na Arsenalu. Stává se oporou?

Je zlatý, hodný kluk, jsem za něj moc rád. Měl velkou konkurenci v Cufovi (Vladimíru Coufalovi), delší dobu si na Slavii zvykal, teď je pro nás ale strašně důležitý. Obrovsky komplexní hráč, líbí se mi, jakou má sebedůvěru. Věří si, je to jeden z hráčů, o kterého se po téhle stránce už nemusíme starat. Je to opěrný bod sestavy, nebezpečný v koncovce. Patří mezi tři hráče s nejlepší střelou v týmu. Chvíli trvalo, než zapadl, bylo to o sebedůvěře, málokdo je ale tak vzácně pracovitý a hodný kluk jako Holi. Pro nás je strašně důležitý.



Nezvažovali jste postavit ho znovu na stopera? Jak složíte střed defenzivy proti Arsenalu?

Zvažovali jsme hodně, jestli nebude hrát na stoperu, když ale vypadl Sima, bylo jasné, že na stoperu bude Taras. Sparta má spoustu dobrých hlavičkářů, s Hanckem jich bylo na hřišti hned šest. Potřebovali jsme centimetry a sílu, Holiho jsme dali na šestku, potřebovali jsme někoho, kdo se bude věnovat Dočkalovi.



Ten zlobil jen v úvodu, postupem času nebyl tolik ve hře. Po gólu Holeše jste po změně stran už dominovali.

O přestávce jsme si vyjasnili spoustu věcí, které nám strašně haprovaly v prvním poločase, druhou půli jsme odehráli skvěle. Pomohli nám i střídající hráči.

Jako Stanislav Tecl, který gólem na 2:0 definitivně stvrdil vaše vítězství.

Díky typologii zápasu byla volba jednoznačná. Kuchtič předvedl skvělý výkon. Když řekl, že nemůže, byla volba jasná, potřebovali jsme rozbíhat obranu, abychom se na polovině Sparty udrželi na míči. Standa má zlatou povahu, navíc je velký slávista. Vím, že ho občas kritizují, ale on je v jakékoliv situaci schopný zahrát stejně kvalitně, vůbec nemá v hlavě to, že třeba tolik nehraje, a vstupuje do zápasu s čistou hlavou.

I díky Teclovi jste neprohráli už třináct derby v řadě, navíc z posledních sedmi – včetně pohárových – jste jich pět vyhráli. Znamená to něco vzhledem k síle obou mužstev?

Sparta se lepší, byla nám fakt těžkým protivníkem. Mají skvělé hráče, navíc jim někteří chyběli a jsem přesvědčený, že v létě dva tři dobré udělají. Nám v posledních zápasech pomáhá kontakt s evropským fotbalem. To, že těžký duel nehrajeme jednou za tři měsíce, ale prakticky pořád. Pavel Vrba je skvělý trenér, je to vidět na výkonech, na herním projevu, který je po dlouhé době ustálený. Je to zdatný protivník. My za sebou máme úspěšné období a zúročujeme zkušenosti z velkých zápasů.