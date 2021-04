Vrba: Slavia je top tým v Evropě, těží z pohárů a proti nám to ukázala

Pro Spartu byl souboj proti rivalovi nejen možností ukázat, že pod Vrbou je lepší než na podzim. Ale také ještě mohla zdramatizovat boj o titul.

Nestalo se, Slavia osm kol před koncem vede tabulku o sedmnáct bodů, Sparta má odehráno o dvě utkání méně.

„Nevím, jestli Slavii můžeme ještě dohnat. Teoreticky ano, ale její náskok je obrovský. Budeme se jí to snažit ztížit a v příští sezoně o titul zabojovat,“ řekl Vrba.

Co by muselo stát, aby Slavia titul nezískala?

Při vší úctě k našim hráčům si myslím, že ta možnost už nenastane.

Vaše první derby, ovlivnil ho úvod zápasu, kdy jste byli lepší, ale neproměnili šance?

Zápas i celý výsledek ovlivnil první poločas celkově. Prvních dvacet minut jsme hráli velmi dobře dopředu, měli jsme gólové situace, ale nebyli v nich úspěšní. A když pak dostanete gól v poslední minutě, je to obrovská chyba.

Co se stalo?

Nepamatuju si to úplně přesně, ale v čase 45:20 máme míč pod kontrolou a ve 45:40 prohráváme. První poločas jsme prohospodařili nejen tím, že jsme naše příležitosti neproměnili, ale taky, že jsme na konci gól dostali.

Nezarazilo vás, jak se inkasovaná branka na vašich hráčů ve druhém poločase podepsala?

Slavia si už zápas hlídala, k ničemu nás nepouštěla, neměli jsme prostor jako v první půli. Hrála zkušeně, nemusela být aktivní a čekala na příležitost, chodila do brejků. I druhému gólu se dalo zabránit. Ale nechali jsme Tecla otočit a on rozhodl. Když Slavia vedla, tak už si to hlídala, my to měli těžké. Dát první gól, pravděpodobně by se utkání vyvíjelo jinak.

Od vašeho nástupu do Sparty to byla první konfrontace s elitním soupeřem. Jak vyzněla?

Musíme si uvědomit, že dnešní Slavia není top soupeř jen v české lize, ale taky v Evropě. Má obrovské úspěchy, má obrovskou šanci postoupit mezi nejlepší čtyři týmy v Evropské lize. V naší soutěži kraluje a v pohárech je úspěšná. Pro nás to byla zkouška, abychom si ověřili, jak na tom jsme. Měli jsme dobré výsledky, o to víc mě mrzí, že jsme to tady neuhráli líp. Bylo by to pro nás obrovské povzbuzení před těžkými zápasy v Jablonci a se Slováckem.

U týmu jste dva měsíce. Co musíte udělat, abyste se dostali na úroveň Slavie?

Díky pohárům Slavie získává obrovské sebevědomí. Pokud by se nám na podzim podařilo hrát některou ze skupin, tak je to plus. Ty zkušenosti v naší lize nenasbíráte. Slavia z nich těží.

Možná chyběly v zakončení, útočník Hložek měl v úvodu velkou šanci, kterou nedal. V předchozím utkání je také zahazoval. Je to už hlubší problém?

Musíme si uvědomit, že Adam má osmnáct roků. Je to obrovský talent, věřím, že má před sebou zajímavou budoucnost. Až šance začne proměňovat, bude hráčem pro elitní soutěže v Evropě.

Nejlepší formu v poslední době měl u vás mladší z Krejčích. V derby brzy dostal žlutou kartu, pak jako by to nebyl on.

Nevím, možná ho to trochu limitovalo. Možná to někdy mohlo být na hřišti od něj jinak. Ale svou kvalitu prokazuje. Sparta má hodně mladých hráčů, kteří se zlepšují.