Dočkal: Ve stavu, v jakém Slavia byla, bychom měli uhrát lepší výsledek

Slavia šla do derby mezi dvěma čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy proti Arsenalu. Z Londýna se vrátila v pátek odpoledne, do derby nemohla nasadit nemocné či zraněné Kúdelu, Simu, Deliho a Olayinku. Přesto vyhrála 2:0.

Ohlasy z tábora poražených se točily kolem neproměněných šancí v úvodní půlhodině a inkasovaného gólu pár vteřin před vypršením pětačtyřicáté minuty.

„Příčin prohry je víc,“ řekl Dočkal do kamer klubové televize.

A ta hlavní je?

Že když jsme do utkání dobře vstoupili, že když jsme cítili, že jsme lepší, tak jsme nebyli schopní to zúročit gólem, dostat se do vedení. Víme, co v takovém zápase první gól udělá. Tým se dostane do velké výhody. Slavia pak už hrála dobře.

Ale co se s vámi stalo pak?

Mrzí mě, že jsme s nimi vydrželi hrát jen poločas. Čekal bych, že ve druhé půli je víc zmáčkneme, že si vytvoříme šance, ztížíme jim to. Tam už to Slavie měla pod kontrolou.

Čím si vysvětlujete, že v první půli vám to šlo, ale po přestávce jste nepředvedli takřka nic?

Za začátku nás tolik nepresovali. A když my máme klid na rozehrávku a dostane do hry kreativní hráče, tak jsme nebezpeční. Dostávali jsme se do šancí, to se nám dařilo. Nalezli jsme na ně, snažili jsme se je donutit k nákopům, dařilo se nám sbírat odražené míče a byli jsme víc ve hře. Pak se to otočilo. Oni nás napadali ve více lidech, my nebyli schopní udržet míč na zemi a uchýlili jsme se k dlouhým balonům, v čemž nejsme silní.

Ukázal druhý poločas, jak je Sparta proti Slavii pořád ještě křehká?

Když se dostali do vedení, hrálo se jim líp. I remíza by pro ně vzhledem k postavení v tabulce byl slušný výsledek. Jak dali gól, zvedli si sebevědomí, o přestávce upravili věci, které jim nefungovaly. V první půli jsem z nich cítil nervozitu, že jim tam vznikají mezery. Gól do šatny je uklidnil. Nevím, jestli do té doby měli nějakou šanci... Změnili hru, dostali ji pod kontrolu a nás do ničeho nepustili.

Změnila se Sparta od prosincového derby (0:3)?

Pocit z první půle bychom si měli vzít dál do zbytku sezony a do dalších zápasů. Musíme uznat sílu, kterou teď Slavia má. V první půli jsme hráli opravdu slušně, měli jsme dost situací, abychom dali gól. Nemůžeme čekat, že v derby a ještě venku si vytvoříme pět stoprocentních gólovek. Je to chyba nás ofenzivních hráčů, že jsme tým neposlali do vedení. Můžeme říct, že jsme na začátku byli lepší a měli jsme tu výhodu překlopit na naši stranu.