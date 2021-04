Tecl se konečně trefil v derby. To jsem si vysnil jako kluk, zářil

Byl tak nadšený, že bezprostředně po zápase u střídaček hlásil: „Tak teď už můžu umřít.“

„Je to pro mě obrovská radost, čekal jsem na to fakt dlouho,“ řekl klubovému webu.

Spartě čelil v lize posedmnácté. Z toho pětkrát nastoupil za Plzeň, čtyřikrát za Jablonec, jednou za Jihlavu. V jejím dresu mimochodem vstřelil Letenským gól v říjnu 2012. Do nedělního večera jediný...

O to šťastnější byl po trefě, která Slavii definitivně uklidnila a stvrdila její výhru. „Konečně se mi to splnilo,“ zářil Tecl.

Do zápasu 26. kola naskočil až 68. minutě. Tak poslední dobou vypadají jeho šichty, kromě duelu v Boleslavi v půlce března bývá náhradníkem, nezřídka chodívá na plac na poslední sekundy, aby jeho tým rozkouskoval hru.

Že by ale trucoval? Zhoršil by svůj přístup kvůli tomu, že nehraje? Ne, Tecl nadále pracuje tak, jako vždy. Příkladně. Je na něj spoleh.

„Standa má zlatou povahu, nemusím přemýšlet na tím, jestli se mu předtím dařilo, nebo ne. Vím, že ho občas trochu kritizují, on je ale v jakékoliv situaci schopný zahrát stejně kvalitně, vůbec nemá v hlavě to, že třeba tolik nehraje, a vstupuje do zápasu s čistou hlavou. Navíc je to velký slávista,“ ocenil třicetiletého útočníka trenér Jindřich Trpišovský.



Když mu Jan Kuchta naznačil, že toho má plné zuby, byl pro slávistického kouče Tecl jasnou volbou. A jak se ten tah vyplatil: v závěru si forvard ve vápně našel odražený balon, otočil se kolem Michala Sáčka a nechytatelnou ranou pod břevno upravil skóre na 2:0.

Bylo to třinácté soutěžní derby, které Slavia neprohrála. „Když jsem byl malý, tak jsem byl většinou smutný já. Samozřejmě o to víc si toho teď vážím. Na druhou stranu mě před každým zápasem děsí to, že bychom mohli prohrát a série by skončila. Samozřejmě jednou se to stane, ale doufejme, že to ještě nějaký ten pátek vydrží,“ řekl Tecl.



Slavia po nedělním triumfu vede ligu osm kol před koncem o propastných sedmnáct bodů. Třetí titul v řadě už jí těžko někdo vezme.

„Kdybychom to v téhle situaci pokazili, tak bychom byli velcí hlupáci,“ uvedl Tecl. „Doufám, že to nedopustíme a nebudeme to dramatizovat. Musíme vyhrát každý zápas, který nás čeká, a až to bude hotové, tak si můžeme trošku odpočinout.“