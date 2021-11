Slavii bude chybět motor, cítí Teplice. Zaskočí outsider ligového lídra?

„Pro nás to problém nebude, ale jim motor v podobě diváků chybět může,“ uvažuje teplický obránce Alois Hyčka na webu sklářů; ve čtvrteční partii Evropské konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam (2:2) hnalo Slavii čtrnáct a půl tisíce diváků.

Slavia - Teplice od 15 hodin ONLINE

Hyčka by přesto raději zažil hlučný Eden. „V domácím prostředí je Slavia strašně silná, má fantastické fanoušky. Bude to škoda nejen pro ni, ale i pro některé naše kluky, protože takovou atmosféru ještě nezažili. Já ten stadion mám rád a mrzí mě, že lidi nebudou,“ lituje krajní obránce. „I tak se ale vyhecujeme, vždyť je to jeden z našich nejlepších klubů.“

Přestože jsou v krizi, Teplice věří, že by mohly překvapit. „Bod byl nereálný i na Spartě, ve finále jsme o něj hráli skoro do konce,“ zmínil trenér Jiří Jarošík nedávnou porážku 2:4 na Letné. „Budeme se chtít v Edenu prezentovat dobrým fotbalem,“ avizuje nástupce Radima Kučery, který ze šesti ligových zápasů ještě nevytěžil ani bod.

Vítězství Teplice vyhlíží předlouhých jedenáct zápasů, jejich nepohodu zvýraznil poslední domácí krach 1:2 s Pardubicemi. „Psychika je velký faktor. Bylo to vidět i v minulém utkání, kdy jsme v některých situacích měli svázané nohy,“ přiznal Hyčka.

Na Slavii by však skláři mohli hrát uvolněně, protože se od nich nic nečeká. „My víme, v jaké jsme situaci, a budeme se snažit, abychom nějaký bod udělali. I když hrajeme proti Slavii, která je obrovsky silná,“ prohlásil záložník Daniel Trubač.

V lize Slavia doma sbírá výhradně jen výhry, od srpna 2018 v Edenu neprohrála, tedy už 57x v řadě. A navíc Teplice v nejvyšší soutěži porazila v devíti z posledních deseti pokusů a čtrnáctkrát za sebou s nimi neprohrála.

Sešívaní jsou se 42 nastřílenými góly nejofenzivnějším týmem ligy, skláři s 32 inkasovanými zase nejděravějším.

Vzepřou se statistikám?