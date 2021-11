VAR ve varu. Jak Teplice po zásahu videa čelily dvěma penaltám za sebou

„Tohle jsem v kariéře ještě nezažil,“ nechápal teplický brankář Tomáš Grigar.

Hosté v 72. minutě zahrávali roh, po přerušení VAR zalarmoval rozhodčího Ladislava Szikszaye, který pelášil k obrazovce. Penalta! Domácí Chlumecký zatáhl Chytila za dres a ten se zřídil k zemi.

„Držel mě od začátku, správné rozhodnutí,“ mínil Chytil.

Jenže famózní Grigar vyrazil Hufovi pokutový kop i jeho dorážku. Při dohrání akce pálil opět všudybyl Chytil, ovšem byl atakovaný Krunertem.

Po dalším hovoru na lince VAR - Szikszay hleděl hlavní sudí podruhé na obrazovku a podruhé ukázal na penaltový puntík. V 80. minutě už tuhle šanci proměnil Červ.

„Šel jsem do odraženého balonu a dostal jsem naloženo. Ale tu situaci jsem neviděl, nedokážu to posoudit. Kolikrát schytáte ránu, aniž by to faul byl,“ líčil Chytil. „Pokud kontakt byl, a já dostal na koleno a lýtko, tak správná penalta. Ale nehlásil jsem se o ni, o tu první jo.“

Pardubický záložník se rozhodčího zastal v tom, že situace neviděl hned: „Nemůže po rohu uhlídat každý souboj, i při tom druhém faulu bojovalo o odražený míč osm hráčů. Soubojů je tolik, že si rozhodčí může víceméně vybrat. Posoudit to hned z první je pro něj těžké, správně to nechal dohrát a až pak se šel podívat.“

Domácí se rozčilovali, Grigar po zápase pravil: „Já penalty neviděl, ale někdo povídal, že první jasná, při druhé rozhodčí říkal, že šlapák.“

Ošemetné situace v závěrečném tlaku Teplic penaltu nepřinesly, i když taky došlo na kontroverzní momenty. Třeba při střele Fortelného.

„Rozhodčí měl prst na uchu a radil se s VAR, pak říkal, že nic nebylo, a kopal se roh,“ přiblížil teplický kapitán.

Nic se však už nezměnilo a Pardubice si oddechly. „Potřetí za sebou jsme neproměnili penaltu v důležitém utkání, předtím se Zlínem a Slavií. Naštěstí přišla druhá, my ji dali, a v závěru jsme přežili horor,“ ulevilo se hostujícímu trenérovi Jaroslavu Novotnému.

Grigar pak tvrdil: „Rozhodčí jsou dva, jeden je u videa, druhý se jde na to podívat, takže doufám, že všechno bylo správně.“

Až pondělní zasedání komise rozhodčích mu dá odpověď.