Beznaděj po zápase o naději. Nezabalíme to, ujišťují (se) Teplice

„Budeme tvrdě makat až do konce. Že bychom to zabalili teď, takový určitě nejsem,“ hledal špetku optimismu Jarošík, byť na Stínadlech má černou bilanci šest zápasů, šest porážek. Skláři už nevyhráli dlouhých jedenáct kol po sobě.

A ani doma proti Pardubicím, které mohli bodově dostihnout, k tomu neměli blízko. Hosté vedli po hlavičce Chytila zblízka, pak po zákrocích na něj kopali dvě penalty, první Hufovu i s dorážkou čapl bravurně Grigar, na Červovu nestačil.

„Když jsme přežili tu první penaltu, věřil jsem, že nám to nalije krev do žil. Že nás to nakopne a zápas minimálně zremizujeme, nebo otočíme. Bohužel přišla druhá penalta,“ litoval brankář Tomáš Grigar.

Až v hektickém nastavení, které se natáhlo na 11 minut, byly Teplice konečně nebezpečné, Vondrášek trefil tyč, Chlumecký v osmé přidané minutě po rohu snížil hlavou, další rohy přinesly závary a emoce. „V závěru jsme přežili horor,“ ulevilo se kouči hostů Jaroslavu Novotnému.

Zato Grigar se mračil. „Klasicky jsme inkasovali první my a momentálně nemáme sílu dát gól, natož zápas obrátit. Nahrávali jsme si kolem půlky a lítalo nám málo centrů do vápna,“ vyčítal kapitán, jehož tým posbíral pouhých pět bodů. „Situace je špatná, ale nic nevzdáváme. Chtěli a měli jsme utkání zvládnout, nezvládli jsme. V kabině bylo dusno, vyříkali jsme si to.“

Jarošík ovšem po bitvě nebouřil. „Chce to až s chladnou hlavou, po zápase už to nezměníte a řekl byste něco, co by vás mrzelo,“ pronesl nástupce odvolaného Radima Kučery. „Někteří hrají svůj strop, vidíte enormní snahu, někdy zkazí až jednoduché balony. Máme dobré pasáže, ale jen na šedesáti metrech, pak se nedostáváme do šancí, je málo střel, málo kvalitních centrů, někdy váháme. Možná ze strachu. Kluci hrají pod tlakem, takže to musí zvládat nejen technicky, ale i psychicky.“

Což se zrovna teď nedaří. I Jarošík se cítil zdrchaně. „Dneska jsem poprvé skleslý. Z toho, že jsme to nezvládli výsledkově a nechali jsme Pardubice odskočit. Jinak ony taky nehrály nic extra, Liberec předtím taky ne, oba tady vyhrály,“ zalitoval bývalý reprezentant.

V hlavě ani na papíře ještě nemá, jak zareaguje během zimní pauzy. „Na nějakou analýzu teď nemám čas. Díváme se na zápasy, co zbývají do zimy, musíme urvat nějaký bod. Kdybychom všechno prohráli, nebyla by situace ani kritická, ale už by bylo po naději,“ řekl Jarošík. „Přestávka není dlouhá, sedneme si my trenéři, vedení a uvidíme, jaké budou prostředky a možnosti.“

Že v novém působišti jen prohrává, ho štve. „Není to teď jen o nás, musíme koukat i na soupeře, možná momentálně na jednoho soupeře,“ zmínil Karvinou, která má taky pět bodů, ale dva zápasy k dobru. „Je hrozný pořád chodit na tiskovku po porážce, taky bych chtěl jednou přijít zvesela a komentovat něco příjemného.“

Jenže příště skláře čeká mistr a lídr Slavia. A venku. „Bod byl nereálný i na Spartě, ve finále jsme o něj hráli skoro do konce. Budeme se chtít prezentovat dobrým fotbalem.“