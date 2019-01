Slávistické otazníky: Matoušek po době hájení, kdy se vrátí Tecl?

„Je nás až moc, nejsme nafukovací,“ ví trenér Jindřich Trpišovský před startem zimní přípravy. Na soustředění do španělské Marbelly vzal sedmadvacet hráčů, přičemž u několika z nich se právě před startem jara rozhodne o tom, zda ho odehrají ve Slavii.

O které se jedná a jaká je situace u těch, kteří na kondiční kemp nevyrazili?

Případ Matoušek na jaře v Příbrami?

Dvacetiletá kometa ligového podzimu stála přes 40 milionů korun. Původně měl Jan Matoušek strávit první část sezony v Příbrami, Slavia si ho ale na konci přestupního období stáhla kvůli trablům s útočníky.

Rychlý mladík ukázal svůj potenciál, gólem rozhodl zápas Evropské ligy v Kodani, avšak jeho minuty na hřišti postupně ubývaly.

„Padla doba hájení, své místo na slunci si musí vydupat,“ prohlásil o Matouškovi kouč Trpišovský. „Máme dohodu, že absolvuje oba kempy (Slavii čeká ještě herní soustředění v Portugalsku), aby měl čistou hlavu. Uvidíme, kam se propracuje – pokud by šlo o užší kádr, tak by určitě zůstal. Pokud by to vypadalo, že vytížení nebude takové, herní praxe by pro něj byla dobrá.“



V úvahu tak připadá hostování v Příbrami, fotbalista totiž během sezony může nastoupit jen za dva kluby.

„Majitelé jsou domluvení,“ uvedl trenér. „Uvidí se týden před ligou, možnost hostování by tam byla, ale jen v případě, že by jeho minutáž na hřišti měla být minimální. Potřebuje hrát a osvojit si věci, které jsme po něm tady chtěli.“

Případ Král mohl zůstat v Teplicích, zabojuje o místo

Defenzivní univerzál se do Slavie, jejíž mládeží prošel, vrátil na začátku roku a je odhodlaný zabojovat o místo, ač měl možnost ještě jaro strávit v Teplicích.

„Během podzimu jsme se bavili o tom, že by ještě třeba zůstal v klubu na hostování, ale chce do toho sám vletět rovnýma nohama, i když sám ví, jaká tu je konkurence,“ prozradil Trpišovský, který si získání další hvězdy ročníku 1998 velmi považuje.

„Vidíme v něm velký potenciál. Troufnu si říct, že pokud bude pokračovat, jak to má nastavené, tak do budoucna může být hlavním defenzivním pilířem českého fotbalu,“ předpovídá kouč.



Teplická varianta nicméně stále existuje. Král absolvuje se staronovým týmem zimní přípravu a se startem ligového jara se uvidí.

„Určitě má šanci na to, aby se prosadil. Navíc je využitelný na více postech. Slova jsou hezká, ale pravda leží na hřišti. Tlak a konkurence s vámi udělá svoje. Budeme to řešit po druhém kempu, je možné, že někteří hráči zůstanou na první kolo a pak se třeba přesunou do jiných klubů,“ uvedl Trpišovský.



Přetlak u stoperů Pokorný na hostování, co Jugas?

Tenhle otazník souvisí i s Královým příchodem: spolu s kudrnatým talentem má Slavia do středu obrany Deliho, Ngadeua, Kúdelu, Jugase a Pokorného.

U posledních dvou je ve hře hostování. Pokorný, jenž ani neodcestoval do Španělska, se od loňského příchodu z francouzského Montpellier neprosadil, hodně ho kosila zranění. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík sice před Vánoci zmínil, že ho zapůjčí do Bohemians, ale ve hře teoreticky můžou být i jiné varianty.

A Jugas, který vinou zranění zasáhl na podzim jen do poháru s Chrudimí?

„Chce maximálně zabojovat o místo,“ řekl Trpišovský. „Je pro nás důležité, aby pravidelně hrál a mohli jsme si ho poté případně stáhnout. V Portugalsku si s hráči v této situaci sedneme a seznámíme je s jejich rolemi v týmu. Bude to o vzájemné dohodě, aby to pro nás i pro hráče bylo co nejlepší.“

Marodi Tecla neuspěchat, Hromadu trápil zánět

Na začátku podzimu se dostal do skvělé formy, jenže pak přišla rána: střelec Stanislav Tecl si v devátém kole proti Bohemians poranil zkřížený vaz v koleni, musel na operaci a sezona pro něj skončila. Nebo ne?



„Prognózy jsou takové, že pokud vše půjde dobře, možná by stihl nadstavbu. Ale nechceme to uspěchat,“ prohlásil slávistický kouč. „Vše u něj jde podle plánu, zůstává v Praze, aby měl dennodenní péči u fyzioterapeutů, ještě teď nemůže pořádně běhat.“



V péči fyzioterapeutů je v české metropoli také záložník Jakub Hromada „Ten by mohl začít běhat za tři týdny. Bohužel měl komplikace, vracel se mu zánět do poraněné nohy.“

Brankáři Vantruba jde podle plánu hostovat

Slovenský talent Martin Vantruba je hráčem Slavie od loňské zimy, jaro ještě strávil na hostování v domovské Trnavě, které pomohl k titulu. Až pak přišel do Edenu, na podzim se třikrát objevil na lavičce. A nyní?

„Byl plán, aby tu půl roku zůstal, načerpal, co se po něm vůbec bude chtít a pak se přesune někam, kde bude pravidelně chytat,“ řekl o dvacetiletém brankáři trenér Trpišovský. „Nabídky jsou z Česka i Slovenska, hledáme nejvhodnější variantu.“



Slavia trojku místo Vantruby neshání, vystačí si s dvojicí Kolář, Kovář. Vedle ní bude sbírat zkušenosti sedmnáctiletý Markovič, který s týmem odcestoval na soustředění do Marbelly.