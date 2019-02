Nejlepší kemp, jaký Trpišovský zažil. Slavia teď týden stráví v Praze

Ligový lídr strávil na slunném jihu Španělska deset dní.

„Máme tady vše, co potřebujeme,“ líčil z Marbelly pro klubový web pravý bek Vladimír Coufal. „Hlavně běžeckou trať,“ rozesmál se a všem musí být ihned jasné, čemu slávisté věnovali největší pozornost.

Hlavní náplní kempu byla zejména kondice: posilovna, běhání, vytrvalost, ovšem nikoliv bez balonu. To všechno v příznivých klimatických podmínkách.

Ve Španělsku se maká už od rána! #SKSMarbella2019 pic.twitter.com/ha9VKXXTNI — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 12 January 2019

„Jsem maximálně spokojený, bylo to asi nejlepší soustředění, co jsem kdy zažil,“ pochvaloval si pro klubovou televizi trenér Trpišovský. „Splnili jsme všechno, co jsme potřebovali, k vytrvalostním, silovým i herním tréninkům jsme měli výborné podmínky.“

Coufal, který načíná druhou polovinu svého prvního ročníku ve Slavii po přestupu z Liberce, se ke koučovým slovům přidal, ocenil i kvalitu tamního trávníku.

„Škoda, že takový areál nemáme i v Česku, protože je radost v něm trénovat,“ posteskl si šestadvacetiletý obránce. Domů se červenobílá výprava vrátila v noci z neděle na pondělí a než se za týden vydá na čtrnáct dní do Portugalska, bude se připravovat v dobře známém domácím prostředí.

Během „pražského“ týdne se významné změny v Edenu očekávat nedají, příchody má Slavia vyřešené od začátku ledna, případnými odchody se – jak dříve avizoval trenér – plánuje zabývat až po druhém zahraničním soustředění. Možnými adepty na jarní hostování jsou třeba útočník Matoušek (Příbram), nebo obránce Jugas, na jehož postu stopera je silná konkurence.

Kouče Trpišovského nicméně těší, že má kompletně v pořádku sedmadvacetičlenný kádr, který do Španělska vzal – nejeli jen marodi Tecl s Hromadou. „Výpadky u některých hráčů byly jen preventivní, takže všichni odtrénovali, co jsme potřebovali,“ uvedl.

Už o víkendu jeho svěřence čeká první herní test zimní přípravy, v sobotu se Slavia na Strahově od 14 hodin střetne s Ústím nad Labem. Další tři duely přidá vedoucí mužstvo nejvyšší soutěže v Portugalsku proti Pekingu Sinobo Guoan, Red Bullu Salcburk a Rosenborgu Trondheim.