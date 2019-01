Slávisté odletěli do Španělska se třemi posilami, usilují o Júsufa Hilála

Slávisté se z mrazivé Prahy do patnácti stupňů na jih Španělska pochopitelně těší. „I vzhledem k tomu, co se děje dneska, jsme rádi, že se stěhujeme jinam,“ pousmál se trenér Jindřich Trpišovský, který potvrdil, že se klub zajímá o bahrajnského útočníka Júsufa Hilála z Bohemians.

Přestupy zimní změny v klubech první ligy

„Jednání vede pan Tvrdík s panem Nezmarem. Vím, že kluby jsou v kontaktu, doufám, že to spěje ke zdárnému konci, ale aktuálně nemám zprávu, jak to vypadá. Vím, že se jedná a že jednání nejsou jednoduchá. Je to jeden z hráčů, které bychom si rádi zavázali do budoucna,“ uvedl kouč. V praxi to znamená, že na jaře by Júsuf měl ještě nastupovat za druhý vršovický klub.



Přímo z Prahy odletěly s Trpišovského týmem dosavadní tři posily: záložníci Petr Ševčík s Lukášem Masopustem a obránce Alex Král, nejnovější akvizice z Teplic.

„Je příjemný pocit zase na sobě mít tuhle uniformu, těším se na soustředění. V nejbližší době bych se chtěl poprat o místo a dostat se do osy mužstva, společně vyhrát titul a postoupit co nejdál v Evropské lize,“ prohlásil Král před frontou na odbavení zavazadel.



Příprava Plány klubů, přípravné duely

„Hlavně pro ně je důležité, že jsou tady s námi,“ uvedl Trpišovský ke třem nováčkům. „Je jen dobře, že mají pět šest týdnů na ztotožnění se s týmem a jeho filozofií, na aklimatizaci. Třeba na Balutovi a Olayinkovi bylo během podzimu vidět, že se připojili až de facto deset dní před soutěží,“ dodal.



Právě druhý jmenovaný - Peter Olayinka - je jedním z pěti hráčů, kteří přicestují do turistického letoviska nedaleko Málagy po vlastní ose. Dalšími v této kategorii jsou Mick van Buren, Michael Ngadeu, Simon Deli a Ibrahim Traoré.

Kádr lídra nejvyšší soutěže doplní dva fotbalisté z mládeže: sedmnáctiletý gólman Jakub Markovič a stejně starý obránce Tomáš Vlček.

Zranění na soustředění nepustí Stanislava Tecla s Jakubem Hromadou, oba hráči absolvují rekonvalescenci v Praze. Součástí výpravy není také Lukáš Pokorný, kterému klub domlouvá hostování. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík sice před Vánoci zmínil, že ho zapůjčí do Bohemians, ale ve hře můžou být i jiné varianty.

Na jaře bude hostovat rovněž talentovaná dvojice Matěj Valenta (Ústí) a slovenský brankář Martin Vantruba.

Slávisté se po deseti dnech kondičního kempu ze Španělska vrátí a první utkání by měli odehrát 19. ledna s Ústím nad Labem.

„To první soustředění bude hodně o vytrvalostní a silové složce, samozřejmě tam bude i hodně intenzivních tréninků s míčem. Budeme pilovat věci, které potřebujeme do naší hry,“ řekl Trpišovský. „Druhé soustředění bude už vyloženě herní.“



Na něj odletí slávisté 21. ledna do Portugalska, kde se střetnou s Pekingem, Salcburkem a Rosenborgem Trondheim.