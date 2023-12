Slavia se ve slušných rodinách dědí, napsal Tykač. Na jaře chce double

„Zůstanu majitelem a věřím, že ani moje děti Slavii nikdy neprodají a společně s tribunou Sever budou fandit,“ napsal miliardář Tykač v krátkém vzkazu na svém webu.

V osobně laděném dopise všem slávistům i lidem z fotbalového prostředí nostalgicky vzpomíná a plánuje.

„Táta s dědou sledovali na zrnící malé televizi ligové fotbalové zápasy. Obraz byl černobílý, oni fandili červenobílým. Ostatně komu jinému by čelákovičtí sedláci mohli fandit? Rudým, kteří nám znárodnili statek i pozemky, sotva. Proto i já, už jako malý kluk jsem fandil Slavii, to se ve slušných rodinách dědí z generace a na generaci,“ rýpl si hned v úvodu.

Odkup vršovického klubu definitivně dotáhl minulý čtvrtek 21. prosince. Od čínských majitelů získal za sumu okolo dvou miliard korun téměř sto procent všech akcií včetně stadionu v Edenu. Celou transakci ještě musí schválit regulatorní orgány v obou zemích.

„Očekávám, že se tak stane během prvního čtvrtletí roku 2024,“ uvedl.

Právě čínská společnost Citic podle Tykače přispěla k tomu, že Slavia je nejúspěšnějším českým klubem poslední desetiletky jak na ligové, tak evropské scéně.

„Když se objevila možnost jednat o koupi, vůbec jsem neváhal. Je to moje srdeční záležitost, a tak se zdráhám říct, že jde o investici,“ navázal Tykač. „Vnímám to spíše – a nejen v tomto vánočním čase – v termínech dárek a naděje. Mám radost a jsem hrdý, že jsem mohl koupit Slavii od čínských investorů a získat jí zpět do českých rukou. Tato příležitost byla pro mne darem.“

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na charitativní aukci klubu

Tykač oznámil, že ve vedení klubu nadále počítá se stávajícím předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem. Sám nový majitel pak bude v čele nově vzniklé dozorčí rady klubu, v níž zasedne také jeho syn.

„Cílem je získat titul mistra ligy i pohár pro vítěze MOL Cupu a v jarní části evropských pohárů se probojovat co nejdále. K tomu kromě hráčů a trenérů musí samozřejmě přispět i management a vlastník,“ pokračoval. „Deklaruji připravenost se na cestě k úspěchu podílet. Co se týče hráčských akvizic, budu každou příležitost na získání zajímavého hráče posuzovat individuálně s ohledem na cíle, které jsem stanovil.“

Už nyní se proto v zákulisí mluví například o Jindřichu Staňkovi z Plzně, jenž by mohl brzy rozšířit konkurenci na brankářském postu, nebo o návratu Petera Olayinky z Crvené zvezdy Bělehrad, který zná prostředí a pro Jindřicha Trpišovského a jeho tým by byl okamžitou posilou. Potenciálních nových jmen však červenobílí mají na seznamu daleko víc.

A kromě úspěchu prvního týmu jsou pro Tykače klíčové také dlouho odkládaná výstavba mládežnické akademie či rozvoj ženského fotbalu.

„Slavia Praha je nejvýznamnější český fotbalový klub. Chci, aby o této skutečnosti nepochybovali ani fanoušci jiných klubů,“ uzavřel.