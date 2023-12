Trpišovský o možné nové éře: Ani nevím, co by mi nový majitel řekl. Klíčový je tým

„Upřímně? Pro mě je momentálně důležitý zápas proti Servette a pak nedělní liga v Ostravě. Nic moc jiného v hlavě nemám,“ zdráhal se nejdřív odpovědi.

Klub od rána drží na všech úrovních jednoznačnou linku, žádné spekulace nekomentuje.

Na dotaz, jestli by Trpišovského případně lákalo být součástí nové a dost možná ekonomicky zajímavější budoucnosti Slavie, však přece jen zareagoval.

„U žádných jednání pochopitelně nejsem, to je čistě záležitost majitelů a řeší to náš šéf. Mám asi podobné informace jako vy, zatím ani nevíme, jak celá věc dopadne.“

„Mou hlavní starostí je tým, který chci co nejlépe připravit na těžký zápas, který nás teď čeká. Navíc ani nevím, co by mi případný nový majitel vůbec řekl...,“ pokračoval Trpišovský.

Slavia – Servette ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Slavii ve čtvrtek večer od 18:45 čeká závěrečný duel ve skupině Evropské ligy, kterou může vyhrát poprvé v historii.

Postup už má jistý, ale první místo je lákavé: z důvodu prestiže i proto, že by byla na jaře nasazena rovnou do osmifinále.

Po pěti kolech vedou slávisté tabulku o dva body před italským AS Řím, který má ještě o čtyři góly horší skóre a v souběžně hraném utkání hostí Šeriff Tiraspol.

„S fanoušky se na konci roku chceme rozloučit úspěšně. A já mám s panem Tvrdíkem dohodu, že teď rozhodně nechci řešit žádné věci kolem. Lidi v klubu už si zvykli, že před důležitými zápasy se potřebuju odstřihnout, mívám i vypnutý telefon,“ navázal slávistický kouč na spekulace.

Zpráva, že je Slavia na prodej, se do světa rozlétla ve středu ráno. Předtím se o ní týdny mluvilo takřka výhradně v byznysových kruzích. Čínská společnost Citic, jež aktuálně vlastní téměř sto procent akcií, by v případě schválení náročné transakce měla za vršovický klub vyinkasovat asi dvě miliardy korun.