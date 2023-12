Slavii kupuji jako dlouhodobou investici. A podpořím ji i na Letné, říká Tykač

Když slávisté drtili švýcarského soupeře a zajistili si tak výjimečné celkové vítězství ve skupině Evropské ligy, byla už jednání o převzetí klubu českým miliardářem v plném běhu.

Nyní už je hotovo, Slavia se za zhruba dvě miliardy – včetně stadionu – přesunula z čínských rukou do Tykačových. „Nekupuji ji pro zisk, ale jako dlouhodobou investici, na jejímž chodu se budou jednou podílet i moje děti,“ popsal finančník v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Tykač potvrdil, že nevidí důvod ke změnám ve vedení, v němž zůstane dosavadní předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Nový majitel povede dozorčí radu, v níž bude ještě jeho syn Michal a hlavní analytik Jan Bejbl. „Všichni jsme slávisté. Bude to práce i radost současně. Chceme se soustředit zejména na strategické a finanční cíle klubu,“ poznamenal.

Právě Tvrdík mimochodem sehrál v příchodu majitele energetického gigantu Sev.en Group zcela zásadní roli. Tykače se na začátku podzimu zeptal, zda by Slavii nechtěl.

„Na začátku září mě oslovil Jaroslav Tvrdík a já se do té myšlenky ihned zamiloval,“ přiznal Tykač.

V listopadu pak byl někdejší ministr obrany v Pekingu a jednal také o Slavii, jež patřila státní společnosti CITIC. Tykač do Asie necestoval, jednal pouze se zastoupením firmy v Česku.

Celoživotní slávista rovněž neplánuje zasahovat do fungujícího trenérského týmu v čele s Jindřichem Trpišovským, jenž do Edenu přišel téměř přesně před šesti roky z Liberce. Kromě tří titulů a čtyř pohárových triumfů v jeho éře tým dosáhl na četné úspěchy v Evropě – zahrál si skupinu Ligy mistrů (2019/20), v Evropské lize dvakrát prošel až do čtvrtfinále (2018/19 a 2020/21).

„Jsem přesvědčen o tom, že je to nejlepší trenér v České republice. Ve Slavii má tento týden šestileté výročí a já budu moc rád, když zůstane ještě minimálně stejnou dobu,“ uvedl Tykač.

Čtvrtý nejbohatší Čech označil za svou prioritu vybudování mládežnické akademie, je připravený uvažovat o rozšíření kapacity stadionu v Edenu, který v současnosti pojme lehce přes 19 tisíc diváků. Klubu podle svých slov poskytne finanční stabilitu.

„Nebudeme muset každý rok prodávat tři nebo čtyři hráče základní sestavy,“ prohlásil. „Jestli budou (trenéři a sportovní úsek klubu) uvažovat o výraznějších investicích do hráčského kádru, nikdy to nesmí být na škodu týmové harmonii. Jsem racionální. Raději budu dávat peníze na investice typu mládežnické akademie, než abych na nákupech a platech hráčů ročně budoval stamilionové ztráty.“

Tykačův vstup do českého fotbalu je pikantní i proto, že jiný miliardář a velký energetický hráč Daniel Křetínský vlastní konkurenční Spartu. Dříve prohlašoval, že nikdy nevstoupí do Edenu, výjimku udělal jen letos v červnu při finále Konferenční ligy, když West Ham, v němž má minoritní podíl, hrál s Fiorentinou.

„Bude-li třeba, jsem připraven podpořit Slavii kdekoliv a kdykoliv, tedy i na Letné,“ reagoval na to Tykač.