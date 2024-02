Saňák má zastavit propad. Venca mi přeje hodně štěstí, říká nový kouč Sigmy

Měl jste dilema?

Rozhodování bylo jednoduché. Jediné, co mě zajímalo, byla reakce Venci Jílka. Ptal jsem se, jak se na to dívá. Popřál mi hodně štěstí, ať se nám daří. I před mužstvem řekl, že je rád, že pokračujeme. To bylo nejzásadnější. Pak už nebylo co řešit. Člověk je profík. Je to zatím dočasné řešení, ale dopředu ve fotbale nikdy nevíte. Naším úkolem je zase se nastartovat. To jsou krásy fotbalu. Ale nejsme blbci, abychom si mysleli, že všechno bude jen hezké.

Když se vám dařit bude, zůstanete jako trvalé řešení?

To je dobrá otázka, ale ve fotbale už mám spoustu zkušeností… Myslím, že to řekl Petr Rada: Jdete spát, obléknete se do pyžama a druhý den si oblékáte jiné pyžamo. To je trenérská práce, nechci teď myslet na to, jak to bude dlouho. Jsem rád, že přátelství s Vencou je. Pro nás je to nepříjemná situace, hlavně sociálně. Jste spolu v podstatě více než s manželkou, probouzíte se spolu, ráno si dáte kafe a najednou tam není. Je to pro mě těžké. Ale jsem rád, že nám vyjádřil podporu.

Kdyby ne, tak skončíte taky?

Bylo by to pro mě těžké a myslím si, že bych skončil, pokud by to mělo narušit náš vztah, který je skvělý, přátelský. Venca byl na představenstvu, přišel, řekl: Je konec, běž nahoru do kanceláře, máš pokračovat, což ti přeju, a chci, abys to dělal.

Pohled Václava Jílka „Neodchází se mi lehce, mám pocit nedodělaná práce. Věřil jsem a věřím stále, ze se vše otočí jedním vyhraným zápasem. Faktem je, že naše trenérské nároky a očekávání se nepromítaly do výkonu hráčů, jak jsme si představovali. Důvody, proč to nešlo, je potřeba hledat na obou stranách. Přesto jsem přesvědčen, že se Sigma zvedne herně i výsledkově. Přeji to nejen týmu, ale i fanouškům, kterým bych chtěl velmi poděkovat za podporu a dlouhodobě korektní vztah.“

Byl to šok? Jílek nedostal od vedení ani ultimátum...

My trenéři bychom ultimátum očekávali, ale zase nejsme v kůži vedení. Ano, mohli jsme ultimátum dostat, ale někdo vám řekne, že je to zbytečné. Teď jsem dostal tento úkol, jsme dole a chceme se jako tým zase posunout, abychom si řekli: Jo, tento fotbal nás baví.

Na jaře zatím nebavil.

I ty sračky, pardon, k fotbalu patří. Každý to dokáže trénovat, když se daří. Je to výzva pro nás všechny, byla to výzva i s Vencou. Teď jsem dostal pozici lídra a mohu se jen obětovat pro skupinu, abychom se zvedli.

Co změníte jako první?

Není to o měnění, dělali jsme s Vencou dobře. Všichni teď myslí na to, že jsme nějakou dobu nevyhráli, z toho se musíme zvednout. Mužstvo pracuje, mělo výsledky a fotbal hrát nezapomnělo. Pan Jalonen vyhrál v hokeji medaili a pak byl sedmý, taky přitom pracoval stejně. To jsou krásy týmového sportu.

Sigma nyní tápe ve hře dopředu i dozadu. Kde začít?

Nebudu prozrazovat, co chystáme. Musíme vyladit každý detail. Kluci umí hrát fotbal, umí dávat góly. Tým musí být vybalancovaný i do defenzivy. Víte, jak je to vrtkavé. V Budějovicích jsme měli v prvním poločase dvě šance ze standardky, dát je, tak tady dneska nestojíme.

Trenér Sigmy Olomouc Jiří Saňák.

Máte zkušený tým, ale není už za zenitem?

Určitě ne. Kdo je tady ten Bůh, že řekne, že má zenit za sebou? Můžeme pranýřovat za věk, ale je Jarda Jágr starý? Je Pepa Jindřišek starý? Je Tomáš Hübschman starý? Kdybyste s nimi byli, ti by vám ukázali, jak jsou staří. S Tomášem Hübschmanem jsem byl před osmi lety v Jablonci a už tehdy tyhle otázky dostával. Hraje i silvestrovské derby, ale když jste s ním na hřišti, neřeknete, že má zenit za sebou, má jinou roli.

Proč se tedy Sigma dostala do takového útlumu?

Kdyby na to byla jednoduchá odpověď, nebyl by to fotbal. Je to týmový sport, spolupráce 25 hráčů, vedení, trenérů, fanoušků a vše musí zapadat. Stačí zaváhání v koncentraci, ve vztazích a může se to změnit. My všichni jsme hledali odpovědi už delší dobu. Možná to bude znít jako klišé, ale jsme tady, abychom ukázali, že jsme bojovníci.

Nechybí vám v týmu víc odchovanců se vztahem ke klubu?

Koukejte, kolik odchovanců Sigmy hraje ve Slavii nebo v Plzni. Tohle dělá klub skvěle roky. Jen za poslední rok a půl odešli čtyři odchovanci ze základu – dva do Slavie, jeden do Sparty, další je v Plzni. To je produkt olomoucké mládeže. Béčko hraje ve druhé lize relativně v klidu už druhý rok, to je také potřeba brát. Klubismus nechybí. Kdybyste viděli, jak Radim Breite, který se tady nenarodil, miluje Sigmu a bojuje za Sigmu, tak to je pro mě klubismus.

Tradičně, když končí trenér, tak se spekuluje o tom, jak ztrácel kabinu. Ztrácel ji?

Tohle nebylo vůbec téma. Zkrátka ta šňůra patnácti soutěžních utkání, ve kterých jsme jen dvakrát vyhráli, na nás spadla. Kdo ví, jak tady budu dlouho. Týden, dva, roky? To nikdy nevíte. Naší povinností je napnout veškeré síly, abychom se z toho dostali.

S Jílkem jste měli podobné vidění fotbalu. Do jaké míry můžete přinést zásadní změnu, ten impulz, o kterém se vždy mluví?

To se mluví o impulzu, ale nepřijde kněz, který naservíruje jiné ingredience. Mužstvo má principy, na kterých děláme dva a tři čtvrtě roku, ani nový trenér by je, myslím, neměnil. Jestli má přijít impulz, tak ve vyhecování hráčů, aby to vzali víc za své.

Měl jste na sestavu jiný pohled než trenér Jílek?

Od toho jsme byli kolegové, vím, že si mě vážil, nebral mě, abych byl ten, co kýve. Není potřeba dělat revoluce, že bych dal stopery do hrotu, ale měli jsme vždy různé názory na sestavu. Dokonce jsme se i „dohadovali“, v tom byla naše síla a naopak pozitivní energie.

V Českých Budějovicích skočili do sestavy překvapivě z béčka Spáčil a Uriča. Jaký byl záměr?

Chtěli jsme na halfbeka dát útočnějšího hráče zprava. Když je zraněný Juraj Chvátal, máme na ten post Vojtu Křišťála a Uriho, který naskočil dobře v Teplicích. Velké překvapení to nebylo. Chtěli jsme vsadit na velice pracovitý střed a do toho nám zapadl nejvíc Jirka Spáčil.

Stihne se někdo z marodů vrátit už na utkání s Bohemians?

Juraj Chvátal začal trénovat, uvidíme, jestli to stihneme do té doby doladit. Tonda Růsek ještě půjde na velké vyšetření se zády. Macík se cítí líp, byl nemocný. A Fiala už také trénuje s týmem.

Tématem je rovněž kondice týmu po netypické zimní přípravě a turnaji na Maltě. Je to problém?

V principu si to nechci připustit, nohy nejedou, ale kdyby nejely od sedmdesáté minuty, tak bych to chápal, že je to kondiční, ale když opakovaně nejedou prvních dvacet minut a pak to jede? To není o kondici. Teď se o tom mluví, píše a vlastně se hledají různé blbosti, co za tím je. Odtahuje to od podstaty. Musíme držet při sobě, obětovat se za druhého a teď se ukázat.

Asistenta Iva Gregovského jste si vybral sám?

To bylo jednoduché. Ivoše jsme chtěli, už když odcházel Milan Kerbr. Teď se to urychlilo.

Šanci v lize si jako hlavní trenér zasloužíte, ale může vás to vůbec za těchto okolností těšit?

Včera jsme se o tom bavili, že když přijde nový trenér, tak je to jako až přehnané, že přijde někdo zázračný, kouzelník. Tohle je jiná situace. Dočasné řešení, ale děkuji za názor, že si to zasloužím.

Je výzva ukázat, že na to máte?

Není to o mně, chci se obětovat pro tým. To, že na to mám, mi říká Venca Jílek, Laďa Minář, vnímám to. Vést Sigmu Olomouc je čest a výzva. Chci, aby mi jednou lidé, které znám, jako Václav Jílek, Ladislav Minář, pan Uličný, pan Máčala, trenérské legendy, řekli: Jo, Jirko, byl jsi tady a odcházíš s hlavou vzhůru. To by bylo fajn. Jestli to bude za týden, nebo kdykoli, to už je jedno.

Berete to jako nastartování kariéry hlavního trenéra?

Pokud mě to bude bavit, pak jo. Hlavního trenéra jsem dělal už ve Slovácku B, dělal jsem šéfa mládeže, byl jsem v lídrovských rolích a bavilo mě to. Ale bavilo mě to i jako kolegu Venci Jílka. Ten sen ovšem takový je.