KOMENTÁŘ: Detailista Jílek zanechal v Olomouci stopu. Musel skončit?

I proto dvouletou smlouvu dokončil například prchlivý Radoslav Látal, třebaže šedivou hrou a opakovaným umístěním ve střední skupině ligy zrovna nenadchnul.

V případě Václava Jílka však poněkud překvapivě Minář rázně bouchl do stolu a po čtyřech nepovedených zápasech v jarní části, ve kterých se ambiciózní sigmáci zmohli na jediný bod a gól, experta, jehož si sám váží, odvolal: „Trenérovi patří poděkování za odvedené služby. Během let se Sigmou dosáhl několika jasných úspěchů. V současné chvíli jsme cítili, že je třeba přistoupit ke změně a dodat mužstvu impulz.“

Olomouc v zimě otevřeně vyhlásila z pátého místa útok na evropské poháry, i proto ponechala pohromadě zkušenější kádr s tím, že pokud úspěch letos nepřijde, dojde na větší omlazující řez. „Musíme se o Evropu porvat,“ hlásil ještě před několika týdny Jílek.

Jeho odvolání se může jevit jako poslední pokus zastavit na osmém místě propad a ještě se vrátit do mistrovské skupiny čili elitní šestky. Ostatně v ní Sigma skončila s Jílkem v minulém ročníku.

Vyhazov trenéra a klišé o impulzu, novém koštěti, co tak dobře mete, jsou tradičním řešením fotbalových peripetií, byť Minář k nim dlouho nesáhl.

Měl být trpělivý i s Jílkem, nebo reaguje jako manažer zavčas?

Fakta jsou na rozdíl od odpovědi jasná: sigmáci bez debat začali jaro hrůzostrašně. Nejde jen o výsledky, ale především herní projev.

Trenér Václav Jílek a kapitán Radim Breite na předsezonní tiskové konference SK Sigma Olomouc

Zlepšení nepřišlo ani o víkendu na půdě posledních Českých Budějovic, kde Jílek zatřásl sestavou a postavil Spáčila s Uričou z béčka, tedy hráče, které neměl ani na zimním soustředění. Působilo to spíše jako zmar, mužstvo to neprobudilo a po porážce 1:2 včera šéfové Sigmy rozhodli o konci kouče, třebaže to nečekal, neboť ultimátum nedostal.

„Pořád jsem věřil, že to jedním zápasem zlomíme. Neodchází se mi lehce, ale i to je fotbal. Začátek jara se nám bohužel vůbec nepodařil,“ řekl Jílek MF DNES smutně.

Bude chvíli trvat, než se z konce otřepe. V Olomouci se rodák z Litomyšle usadil, založil rodinu.

Za Brücknerem

Teď bude mít více času na tři děti a analýzu, proč návrat do Sigmy po konci ve Spartě nevyšel podle představ, ačkoli zanechal solidní stopu.

Celkem Sigmu vedl ve 169 ligových utkáních, což ho řadí na druhé místo za ikonického Karla Brücknera. „Člověk si může říct, že asi neodvádí špatnou práci,“ vykládal Jílek v nedávném rozhovoru pro iDNES Premium ze soustředění na Maltě.

Jeho prvoligová bilance v Olomouci činí 61 vítězství, 45 remíz a 63 porážek. Skrývá se za tím i sestup do druhé ligy. Okamžitý postup. Parádní fotbal a jízda až do předkola Evropské ligy, ale to už bude šest let, co si to Hanáci otevřeně rozdali se Sevillou.

Od té doby Jílek po pohárech toužil. S věrným pobočníkem Jiřím Saňákem mu nevyšla výzva ve Spartě, v Olomouci metody a bazírování na detailech hráče posouvaly, většina vám to sama potvrdí. Za jeho působení Sigma prodala za výrazné sumy několik odchovanců, byť mu fanoušci vyčítali, že mladým dával postupně stále méně příležitostí.

Jílek argumentoval tím, že silné ročníky tentokrát schází. I na něm však bylo patrné, jak prahne zase po úspěchu s prověřeným mančaftem, který vydrží delší dobu spolu. Leč v zimě Olomouc prodala do Slavie za milion eur klíčového levého beka Ondřeje Zmrzlého, který se podílel na osmi vstřelených brankách (3 góly + 5 asistencí). Do toho se zranil pravý bek Juraj Chvátal (2+3) a na ofenzivní hře modrých to bylo znát.

Útočníkovi Julišovi nepřicházely potřebné pasy, hra skřípala a nic nenaznačovalo zlepšení. Jestli se Sigma zlepší pod vedením uznávaného Saňáka, který A tým dočasně přebírá, se uvidí. Pravou rukou mu bude Ivo Gregovský, který přichází z mladšího dorostu. Pochopitelnější by spíš bylo, kdyby se s Jílkem poroučel i celý jeho realizační tým, ale není čas na hrdinství; v sobotu Olomouc hostí Bohemians.

Co pak? Volný je v nedalekém Přerově Pavel Vrba, lepší jméno má nyní Michal Bílek, v béčku je progresivní Tomáš Janotka...

Olomoucký trenér Václav Jílek (vlevo) a jeho svěřenec Jan Vodháněl.

Více si však fanoušci Sigmy slibují od prodeje klubu, pokud k němu dojde. A především od třesku, který by provedl nový majitel. Leč jednání s americkou firmou Blue Crow Sports Group byla jen dvě a moc odpovědí dosud nepřinesla.

A Jílek? Autorovi tohoto textu v pondělí po obědě zavolal, aby poděkoval za férovou spolupráci a rozloučil se. To jej dobře vystihuje – slušný člověk a profík, který se nebál říct svůj názor, i když z dálky mohl působit odměřeně. O fotbalu vyprávěl pokaždé ochotně do detailu, neboť věděl, že se dělá pro fanoušky.

Teď si chvíli bude muset počkat na šťastnější angažmá.