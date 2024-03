Další kapitola příběhu trenéra Saňáka: Užívám si každého dne, zápasu, tréninku

A úplně nesejde na tom, že v premiéře z toho byla i s Brücknerovým požehnáním plichta 2:2, takže Hanáci čekají na výhru už sedm kol.

Je to další kapitola v silném příběhu muže, který vsadil na lásku.

Fotbalovou i životní. Pochází ze čtyř dětí, máma byla často na všechno sama, neboť táta, nechť odpočívá v pokoji, dával přednost chlastu.

Jídla neměli nazbyt. V šestnácti se Jiřímu udělala boule na rameni. Po první operaci se nádor vrátil. Ani v Berlíně, kde byl v akademii Unionu, jej nechtěli operovat s tím, že šance na přežití činí mizerných deset procent. Viděl, jak stateční chlapi, spolubydlící z nemocničního pokoje v Hradci Králové, vtipkují, aby zvládli zvracení po chemoterapii, ale stejně se někteří z nich na pokoj nevrátili. Ta mrcha je dostala. Jiří si pobrečel, když byl sám.

Až profesor Janíček v brněnské nemocnici u svaté Anny se do toho pustil. Mladému pacientovi vyoperoval klíční kost, kus lopatky, svaly, ale ruku mu zachránil.

Saňákovi bylo jasné, že kariéra fotbalisty je fuč, a tak se ještě při chemoterapiích vrhl do studia trenérské licence. Nejen fotbalová láska jej držela na tomto světě.

V sedmnácti se zamiloval do své o osm let starší učitelky angličtiny, paní Věry, která se kvůli němu dokonce rozvedla – a to na maloměstě v Ústí nad Orlicí chtělo kuráž. Tím spíš, že v tu dobu ještě nebylo jisté, že rakovinu porazí. Vzali se. Radují se z dvou dcer a syna. „To je růžová knihovna,“ vyprávěl Saňák v pořadu Z voleje. „Bylo pro mě důležité, že jsem byl zalitej láskou nejen k fotbalu, ale také k paní učitelce.“

Myslíte si snad, že fotbalové prkotiny jej nemohou rozhodit? No, to se schválně podívejte, jak poskakoval v sobotu u lavičky, jak prožíval každý souboj. Třeba když obránce Filip Novák ve vzduchu převálcoval siláka Prekopa z Bohemky, Saňák oslavně pumpoval rukama, křičel jako lev a žil. Fotbalem. „To byla chrabrost, rytířské. Prekop je v tom vynikající a Filip do toho šel úžasně. To bylo jako vítězství. To musí bavit i lidi,“ pravil.

To je na charismatickém muži s bříškem a hlubokým hlasem nejkrásnější – emoce z něj nevyprchaly, naopak s nimi nešetří. Má rozehnat chmury na Andrově stadionu.

I on si všiml, když kotel sigmáckých fanoušků roztáhl transparent, který mířil na klubové vedení a sportovního manažera Ladislav Mináře: VYHAZOV TRENÉRA JAKO ZÁSTĚRKA VAŠÍ ŠPINAVÉ PRÁCE.

Anebo vzkazu pro odvolaného Jílka, jehož jméno sice fanoušci skandovali, ale také mu vyčítali, že nedokázal Minářovi rázněji vzdorovat: VENCO DÍKY, ALE KUP SI KOULE.

Teď se ukaž!

Pro Saňáka nelehké okolnosti jeho velkého dne. Nejde o trenérského zelenáče. Šéfoval mládeži Mladé Boleslavi, dorostence Olomouce dovedl k titulu. S legendárním německým trenérem Winfriedem Schäferem působil v íránském Esteghlalu, kde si užíval stotisícové návštěvy.

Asistoval také Jaroslavu Šilhavému nebo Martinu Svědíkovi, s Jílkem byl i ve Spartě. Jen tak z něčeho se nesloží. Což se hodí, protože už ve 4. minutě do skákajícího míče praštil Prekop ze 20 metrů tak fantasticky, že Saňákovi hoši museli otáčet: „Říkal jsem si: Teď se ukaž, hlavně se z toho nepo!“

Díky gólům Fortelného a Nováka se obrat povedl do tří minut, avšak Hála, odchovanec Sigmy v Bohemce, ještě do půle srovnal, když udeřil z prostoru, který měl opět hlídat defenzivní štít Ventúra.

Zatímco prvních 45 minut to vypadalo, že Saňák sigmáky nakopl k vířivému pohybu a rychlé kombinaci, po změně stran odpadli, a byť Pokorný trefil z voleje tyč, mohli být domácí ještě rádi, že brankář Stoppen zachránil aspoň bod. „Co jsem chtěl vidět, jsem viděl. Pro nezaujatého diváka velice zajímavý zápas. Poločas mě potěšil v tom, že jsme neuvadli, nespadli jsme s energií,“ snažil se Saňák hledat pozitiva.

Ostatně negativní energie je na Sigmě zbytečně moc. Mistrovskou skupinu má pořád na dosah, pokračují také jednání s americkou společností o jejím prodeji, ta by mohla klub konečně posunout ekonomicky. Fanoušci se však obávají, že vedení se svých míst nezdá.

Ukáže čas. Saňák se teď snaží ovlivnit dění na pažitu. I proto postavil hlavně zkušené hráče. „V situaci, kdy všude slyšíme sérii, která na nás padá, jsem tak přemýšlel. Byl to dobrý krok. Tlak byl v týdnu velký,“ líčil. „Jsem tady od toho, abych jim v tom pomohl a s týmem se obětoval. Celý klub musí fungovat společně. Je to týmový sport. Buď to vzdáme, anebo se stmelíme. Když uvidím energii od šéfů po uklízečky, prostě musíme valit, tak to je recept na úspěch. Nikde jinde to nehledám. Pokud to tak nebude, bude to furt nahoru dolů. O tom jsem přesvědčený. Ze života.“

Na tiskové konferenci bavil bonmoty. Třeba když vysvětloval zařazení do sestavy záložníka Fortelného, jenž se odvděčil první brankou v Sigmě po roce: „Narodilo se mu dítě, vsadil jsem na lásku. Tak to je. Když se Martinu Pospíšilovi narodilo dítě, měl nejlepší fazonu.“

I bek Novák, který dal druhý gól v řadě, čeká narození prvního potomka: „Sázka na lásku je tady zase. Mohlo by to dopadnout přesně před Baníkem. Chceme to trošku pošťouchnout, aby to tak vyšlo.“

Nebo když hodnotil Ventúru: „Je požírač prostoru, ač před druhým gólem to nepožral dostatečně.“

O nových asistentech z olomoucké mládeže zase prohlásil: „Ivoš Gregovský, David Bernatík jsou duracellky, jsou najetí, až jim říkám, že nevím, co berou. Přinesli energii, hodně to hecovali.“

Na závěr dostal od reportéra MF DNES otázku, jak si považuje, že to dotáhl až na pozici hlavního trenéra v lize, byť v životě nedržel šťastné karty. „Je to příběh obyčejného kluka, který má rád fotbal a chtěl být u fotbalu. Užívám si každého dne, zápasu, tréninku, tiskovky, kdy vás mohu vidět. Doufám, že se budeme respektovat, protože já vás budu respektovat. Že mohu vést Sigmu, je hezké. Ale důležité je, aby to každého bavilo. Třeba z toho vyleze dobrý fotbal a kultura může jít nahoru. Fotbal miluju, nemohl jsem ho pak hrát, ale jsem rád, že tomu mohu nějak přispět. Dokud budeme normální, bude to v pohodě. Děkuji za ten dotaz.“