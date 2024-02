Za loket třikrát stop. Bohemians bude chybět útočník Puškáč

Ligová fotbalová asociace, která řídí české profesionální soutěže, to uvedla v komuniké na webu.

Puškáč přišel na hřiště jako střídající hráč krátce po změně stran a svůj tým oslabil už po devíti minutách, když Jurošku trefil dlouho po odehrání míče. Sudí Stanislav Volek třicetiletého útočníka po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí záznamu vyloučil. Bohemians ale i v oslabení v závěru srovnali na 1:1. Puškáč přijde o duely v Olomouci, doma s Mladou Boleslaví a ve Zlíně.

Matějka dostal červenou kartu v 24. minutě za to, že ostře skopl opavského Jiřího Janoščina. Slezané využili přesilovku dvěma góly ještě do poločasu a prošli do semifinále. Druhý tým tabulky druhé ligy tak vstoupí do jarní části sezony bez nejlepšího střelce, Matějka má na kontě šest branek.

Disciplinární komise také rozdala finanční tresty za prohřešky v 21. kole první ligy. Slavia zaplatí 80 tisíc korun za nevhodné a rasistické pokřiky svých příznivců při utkání v Karviné. Sparta dostala trest 35 tisíc korun kvůli použití pyrotechniky v ochozech stadionu na Letné během duelu s Libercem.

Shodně po 20 tisících korun zaplatí Bohemians 1905 a Zlín. „Ševci“ pykají za použití pyrotechniky domácími fanoušky při vítězném derby se Slováckem. Ze stejného důvodu jsou potrestáni i Pražané, kterým navíc disciplinární komise vytkla nevhodné pokřiky z tribun během zápasu s Plzní.