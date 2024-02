Minář o odvolání Jílka: Dávám hráčům strašně za vinu, že Venca skončil

Jak těžké rozhodnutí to bylo?

Tyhle kroky u mě moc nejsou v plánu. S Vaškem Jílkem jsme si za ty roky vybudovali vztah. Nebylo to jednoduché. Nicméně potom převážila fakta. Čtrnáct utkání, plus jedno pohárové - vyhráli jsme jen dvě. Na jaře nebyl vůbec dobrý herní projev. Nechtěl bych, abychom měli pocit, že něco máme balit a být v soutěži odevzdaní. Pořád je hodně bodů ve hře. Takže se naskýtá klasické řešení, jak s mužstvem zatřepat. A zkusit jiný impuls.

Václav Jílek od vás nedostal ultimátum, nevěděl, že v Českých Budějovicích hraje o krk. Nebylo by fér mu to říct dopředu?

My se známe dokonale. Jsem tady deset let, z toho šest let trénuje Venca Jílek, tohle je první ukončení dříve. V Českých Budějovicích jsem seděl na tribuně docela blízko k mužstvu, viděl jsem, že je to víc než špatné. Něco jiného je, když máte drajv, kvalitu, ale prohrajete, protože nedáte šance. Musím upřímně říct, že jsme kvalitou byli čtyři zápasy hodně dole.

Zvažoval jste tento krok už dřív?

Byl tam přelom Vánoc. Kdybychom vyhráli v Budějovicích, jsme pátí a tři body od čtvrtého. I soupeři kolem nás na tom nejsou bodově o moc lépe, i když takovou šňůru nemají. Ale viděl jsem, že nám něco chybí. Já ty čtyři kola hráče nepoznávám.

To asi málokdo.

Takže přišla rychlá myšlenka na změnu.

Václava Jílka stály nevýrazné výkony a výsledky Olomouce trenérské místo.

Bude dostačující? Jiří Saňák je dlouholetý kolega Václava Jílka, mají podobný pohled na fotbal.

Je potřeba říct, že jsme nespekulovali a bylo to vážně rychlé. Někde jsem se dočetl, že jsem to už měl v hlavě. Není jednoduché hned zareagovat. Uvidíme, co nám ukáží další týdny. Je to formulované jako dočasné řešení, protože se může stát cokoli.

Včetně toho, že by Jiří Saňák pokračoval, pokud bude úspěšný?

Přesně tak.

Takže se teď nebude poohlížet po dalším trenérovi?

Teď mě zajímá sobotní utkání. Je potřeba, aby se kluci dali hlavně do kupy. Hráčům jsem řekl, že to nebylo u mě populární řešení, že mám k Vaškovi blízko, protože ho uznávám, jako jednoho z nejlepších trenérů, se kterými jsem pracoval. Dávám hráčům strašně za vinu, že Venca skončil. Můžou si říkat co chtějí. Jestli dokáží být jednu sezonu šestí, druhou mít rozehranou na pátém místě a odehrát takhle čtyři zápasy... Hlavně oni by měli být kritizovaní, protože nemáme jiný mančaft, než jsme měli na podzim.

Máte vysvětlení pro to, že ani běžecky nevypadají jako na podzim?

To je otázka realizačního týmu. Babráme se v tom, že příprava byla jiná, že Malta byla dřív. To nemění nic na tom, že jdeme do utkání a od samého začátku nevypadáme dobře. To není otázka trenéra, jak si někdo myslí, ale jen hráčů, jejich hlav a jejich osobního přístupu.

Fanoušky Sigmy ještě více zajímá vývoj jednání o prodeji klubu americké společnosti Blue Crow Sports Group.

Jednání probíhají, čísla na stole nejsou žádná. Bude se dál pokračovat.

A váš osobní pocit?

Není to o Minářově osobním pocitu, ještě jsme se k ničemu nedostali.

Co říkáte na názor kritiků, že vedení Sigmy nechce klub prodat, protože se bojí o místa?

Ten, kdo tohle prezentuje, to prezentuje hloupě. Ještě jsme se k těmto otázkám ani nedostali. Jak říkám, jsme na začátku a jednání budou pokračovat.