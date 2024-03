Asistenti jsou duracellky. Všichni musíme valit, velí olomoucký kouč Saňák

Jak hodnotíte první výkon týmu pod vaším velením?

Co jsem chtěl vidět, jsem viděl. Pro nezaujatého diváka velice zajímavý zápas. Oba týmy chtěly vyhrát, oba týmy do toho vstoupily slušně. Bohemka dala úžasný gól. Jsem rád, že to s námi moc nezamávalo a zvládli jsme to otočit. Pak jsme z jediné situace dostali ke konci gól. Poločas mě potěšil v tom, že jsme neuvadli, nespadli jsme dolů s energií. Energie týmu mě hodně zajímala, chtěl jsem, aby se zvedla. Do druhého poločasu jsme také vstoupili dobře, měli jsme dvě šance ze standardek, dvě tyče.

Jenže potom jste se ze hřiště vytratili.

Musím uznat, že nám pak Bohemka dělala problém ve středu hřiště, neporadili jsme si s tím a klidně mohla vyhrát. Remíza je spravedlivá, ke konci mohl Pospíšil rozhodnout, ale Hybš vyhlavičkoval míč z branky. To by asi bylo nezasloužené. Bod beru. Musíme na tom postavit naši další tvrdou práci.

Bod berete, ale není to pro vás doma další ztráta?

Anebo zisk. Záleží, jak se na to díváte. Respektuji soupeře, zápas má nějaký vývoj. Hlavně respektuju všechny hráče, ti se vydali, to je nejdůležitější. Zaručit výsledek nikdy nemůžete. Krása fotbalu je i v tom, že to nepřijde hned, musíte si to zasloužit, jít si pro vítězství. Musí to být vidět i v dalších zápasech. Spravedlnost funguje. Nikdo tady není kouzelník. Věřím, že kluci si to uvědomili, chtěli se porvat v soubojích. Že tam byla spousta chyb, je jasné. Budeme na tom pracovat.

Čím si vysvětlujete, že vás ve druhé půli Bohemka přehrála?

Jak jsem říkal - nedařilo se nám to pokrýt ve středu. Martin Hála začal hrát pod hrotem, ze začátku hrál z kraje. Dělalo nám to najednou problém. Do 55. minuty jste nevnímal, že hrají Hrubý, Hála a Beran, a najednou nás tihle hráči přehrávali. Jsou kvalitní, sedlo jim to. Byla to taková dvacetiminutovka, která se stane, jako se to stalo Bohemce v prvním poločase a trenér Veselý bude přemýšlet proč.

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians (vpravo) a jeho protějšek Jiří Saňák z Olomouce

Hodně se toho namluvilo o fyzické připravenosti týmu, v té příčinu nevidíte?

Nevidím. Hráči jedou na maximum. Bohemka je strašně soubojový tým, je v tom velice dobrá a jsem rád, že jsme se jí v tom vyrovnali, stojí to víc sil. Ani ne to běhání, ale souboje. To je úžasné třeba na Mojmírovi Chytilovi, a proto je tak ceněný. O fyzičce bych vůbec nemluvil. Mohu se zaměřit na hráče Bohemky a řeknu to samé: odevzdali maximum. Tohle téma je zbytečné otevírat. Hráči obou týmů tam nechali všechno.

Oba góly jste inkasovali z prostoru, který měl mít na starost Denis Ventúra, souhlasíte?

Padly ve štítovém prostoru. U prvního gólu bych spíš viděl tu krásu, že míč převzal a švihl to tam. Možná tam mohl být, možná mohl vystoupit stoper, ale bylo to rychlé. Při druhém gólu jsme prostor nepohlídali dobře, tam mohl zareagovat, ale Lukáš Hůlka to přečíslil nepříjemně, Denis se nechal strhnout o dva metry a pak už to neměl. Nebyli jsme kompaktní. Martin Hála, ač víme, jaké má kvality, nás vymíchal. To je jeho dobrá práce.

Proč jste zvolil rozestavení 4 -1 - 4 - 1 s Lukášem Vraštilem na pravém kraji obrany?

Přicházelo to postupně, ve čtvrtek jsem si říkal, že to tak bude. Víme, že Bohemka je opravdu silný tým v soubojích. Čekali jsme na krajích velice silné hráče. Myslel jsem si, že Köstl bude hrát halfbeka a ne stopera, ale Kadlec je ještě o hlavu větší. Z toho důvodu jsme dali krajní hráče, kteří mohou hrát stopery - Vraštila nebo Nováka. Oba hráli i krajní beky, není to zase taková změna, jako kdybychom dali Víťu Beneše do beka. Věděli jsme, že Bohemka zakládá útoky od gólmana často na Köstla, nebo Kovaříka. Chtěli jsme eliminovat sílu centrů z levé strany, což se nám povedlo. Oproti zápasům, co hrála Bohemka před námi, tam nelítalo tolik centrů. Ve druhém poločase jsme už ale neměli tolik druhé balony.

Vsadil jste na to nejzkušenější, co máte?

V situaci, kdy všude slyšíme tu sérii, která na nás padá, jsem tak přemýšlel. Zkušení hráči jsou od toho, aby to zvládli. Byl to dobrý krok. Tlak byl v týdnu velký, skončil Venca Jílek.

Záložník Jan Fortelný dostal od váš šanci zleva a po 25 zápasech dal první gól za Sigmu.

Narodilo se mu dítě, vsadil jsem na lásku. Tak to je. Když se Martinu Pospíšilovi narodilo dítě, měl nejlepší fazonu. Honza Vodháněl je nebezpečný zprava, Forty je vrtkavý hráč, který může hrát na více pozicích. Chtěl jsem tam živo.

Martinu Pospíšilovi jste dopřál více volnosti?

To, že se tak pohyboval, je jen dobře, zvedá se mu sebevědomí, klid. Ti kluci chtějí bojovat za Sigmu, obzvlášť Martin, který je odsud, vyrostl tady. To taky není jednoduché. Miluje Sigmu, narodil se tady a chce jí pomoc, možná ho to i svazovalo. Až na ten konec, kdy měla Bohemka tři šance, hráli kluci fajn. Zorvan se tam cítil dobře, Denis Ventúra je požírač prostoru, ač před druhým gólem to nepožral dostatečně. Byla tam vidět chuť, chtěli se nabízet. Chtěli jsme je ve středu přehrát, proto tam byli Fortelný, Pospíšil, Zorvan, Ventúra a Vodháněl.

Chtěl jste tým hlavně pořádně vybudit. Co proběhlo v kabině jinak?

Přišli asistenti Ivoš Gregovský, David Bernatík, to jsou duracellky, ti jsou najetí, až jim říkám, že nevím, co berou. Přinesli energii, opravdu to hodně hecovali. Nemluvil bych o tom, že jsme něco změnili, ale budu opakovat: těm klukům to není jedno, chtějí se s tím poprat. Jsem tady od toho, abych jim v tom pomohl a s týmem se obětoval. To mě na tom baví - dostat se ze dna nahoru. Celý klub musí fungovat společně. Je to týmový sport. Buď to vzdáme, anebo se stmelíme, i když to není jednoduché a je logická nespokojenost, protože všichni chceme vyhrávat. Když uvidím energii od všech lidí od šéfů po uklízečky, prostě musíme valit, tak to je recept na úspěch. Nikde jinde to nehledám. Pokud to tak nebude, tak to bude furt nahoru dolů. O tom jsem přesvědčený. Ze života.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Bohemians.

Co jste si říkal, když jste po čtyřech minutách prohrávali?

No teď se ukaž, teď se z toho neposer! Pardon. Nenadávej a pojď pomoct, to je všechno, co můžete z lajny dělat. Všichni trenéři se mohou uzoufat. Líbily se mi souboje, jeden jsem si oslavil. To byl Filip Novák s Prekopem. To byla chrabrost, rytířské. Prekop je v tom vynikající, nepříjemný a Filip do toho šel úžasně. To bylo jako vítězství. To musí bavit i lidi.

V minulých zápasech jste si nepomáhali standardními situacemi, teď měl jen stoper Pokorný čtyři zakončení. Lépe jste je kopali, nebo jste něco změnili?

Jsme spokojenější s tím, jak jsme je zahrávali, bylo to hlavně o těch kopech. Novinka neproběhla. Máme dobré hlavičkáře, proto jsme byli nebezpeční.

Druhý gól v řadě dal Filip Novák. Je to z nouze ctnost na levém kraji obrany?

Z nouze ctnost ne, u Filipa je výborné, že si nevybírá, co chce hrát. Kdybych ho dal na šestku, tak to odehraje dobře. Znám ho z Jablonce před osmi lety, je vidět, že dostal na Západě fotbalové vzdělání. Možná by to odehrál i na desítce. Odehraje stopera ve trojce, ve čtyřce. Do Midtjyllandu odešel jako útočný levý obránce. Ještě zbývá kolik kol? Sedm? Tak doufám, že bude mít na konci devět gólů, aby se začalo psát o dobré sérii. Góly dává i na tréninku, to není náhoda.

Navíc čeká také prvního potomka, takže sázka na lásku.

Sázka na lásku je tady. Mohlo by to dopadnout přesně před Baníkem. Chceme trošku pošťouchnout, aby to tak vyšlo.

Nezklamali vás střídající hráči?

Není jednoduché do toho skočit. Nevím, jak se vám to zdálo, ale zápas mi přišel intenzivní, žádná vyčkávaná. Dele měl hned super náběh za obranu, kousíček to nedopadlo, pak se trošku vytratil. Singhateh přišel z druhé ligy, tempo pro něj není jednoduché, obzvlášť když má na sebe mašiny. Nezklamali mě, ale že bych byl nadšený, to taky ne.

Singhateh předržuje míče. Nezůstává za očekáváním?

Takhle se nám to také zdá, ale není za očekáváním. Je talentovaný, získá zkušenosti, vývoj je normální.

Nový trenér Sigmy Olomouc Jiří Saňák na archivním snímku z 5. listopadu 2022.

Tadeáše Stoppena nezlomily dva góly z prvních dvou střel. Podržel vás pak, což?

Působil velice jistě, ve druhém poločase nás podržel. V prvním nic neřešil, kromě dvou gólů, které nemohl vyřešit. To je pro mladého kluka, které má půl roku po reoperaci nohy, těžký začátek. My všichni víme, že v Tádovi je velký talent. Ale nepodělám se z jednotlivých výkonů, jsem rád, že jsme padali do střel, že jsme to nějak ubojovali. Hráči chtěli skákat hlavou proti kopačce, jak já říkám. To se mně líbilo. Je to dobrý schůdek do lepší budoucnosti.

Je Stoppen pro vás jednička?

Ne, Matúš Macík je jedničkou. Před jarní sezonou se mu to taky sešlo na pecháčka. Byl zraněný, pak nemocný. Držíme se plánu, co jsme měli před sezonou. Jen dobře, že kluci jsou schopni si pomáhat, když jsem viděl, jak Matúš pomáhá Tádovi. To chcete.

Váš životní příběh je velmi silný. Porazil jste rakovinu. Považujete si, že jste to dotáhl až na pozici hlavního trenéra v lize?

Je to příběh obyčejného kluka, který má rád fotbal a chtěl být u fotbalu. Jsem za to šťastný, užívám si každého dne, zápasu, tréninku, tiskovky, kdy vás mohu vidět. Doufám, že se budeme respektovat, protože já vás budu respektovat. Dokud mě to bude bavit v jakékoli pozici, tak je to dobře. Že mohu vést Sigmu Olomouc, je hezké. Ale důležité je, aby to každého bavilo. Třeba z toho vyleze dobrý fotbal a kultura může jít nahoru. Když člověk teď vidí derby, plné stadiony, tak třeba budou za pár let plné všechny stadiony. Pražské kluby jsou velkým vzorem pro všechny. Není všechno jen o výsledcích, ale atmosféře, kultuře. Fotbal miluju, nemohl jsem ho pak hrát, ale jsem rád, že tomu mohu nějak přispět, že mě třeba hráči berou, to je fajn. Dokud budeme normální, bude to v pohodě. Děkuji za ten dotaz.