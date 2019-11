Balutovi mohou přitížit gesta. A zasáhl vůbec Kodeš slávistu Olayinku?

Šestadvacetiletý liberecký záložník byl frustrovaný, naštvaný na nejvyšší míru a zároveň bezmocný. Cítil obří nespravedlnost s řízením ligového zápasu v Plzni.

Sudí Zbyněk Proske v 29. minutě nesprávně vyhodnotil bezohledný zákrok plzeňského Romana Hubníka na Tomáše Malinského a neudělil mu druhou žlutou kartu.

Baluta protestoval a Proske ho napomenul žlutou kartou. „Projev nespokojenosti a protestování, slovním projevem v cizím jazyce a gestikulací zdviženým prstem vůči asistentu rozhodčího jako projev nesouhlasu s rozhodnutím,“ napsal Proske do zápisu o utkání.

Za dvě minuty Baluta zezadu fauloval unikajícího Kayambu, tentokrát Proske nechyboval a Balutovi druhou žlutou kartu bez pardonu udělil.

Baluta v Liberci hostuje ze Slavie a hodně toužil rivala svého mateřského klubu pokořit. Po vyloučení se neovládl a za následná gesta směrem k plzeňské lavičce mu vedle trestu za vyloučení hrozí i další sankce.

VIDEO: Hoftych: hrát proti Plzni v deseti bylo těžké Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Disciplinární komise může jeho chování kvalifikovat jako pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující nebo ponižující posunky.

Vedle obvyklé taxy jeden zápas za vyloučení po dvou žlutých kartách mu hrozí stop minimálně ještě na jedno další utkání. Pokud by to bylo směrem k rozhodčím, minimální trest jsou dvě utkání.

Baluta se nechal vyprovokovat mizerným výkonem sudího Proskeho. Nejen on svým verdiktem hrubě ovlivnil utkání v Plzni. Za stavu 1:1 měli hrát od 29. minuty v deseti domácí, ale do oslabení šli hosté a Plzeň hru v přesile využila.

Komise rozhodčích výkony Proskeho a také asistenta Davida Hocka, který měl Hubníkův zákrok před sebou, vyhodnotí v úterý. Stejně bude komise probírat výkony sudích v dalších zápasech.

Uplynulé dějství nabídlo také sporné momenty i v zápasech Sparty v Jablonci a Slavie s Teplicemi. Na posouzení však nebyly však tak černo-bílé, jako v případě zákroku Hubníka.

Jablonec - Sparta 2:2. V poslední minutě při centru z rohového kopu došlo v pokutovém území Sparty k souboji Doležala s hostujícím Lischkou, který protihráče držel za dres ještě před uvedením míče do hry a v přestupku pokračoval. Doležal následně do protivníka strčil a Lischka spadl.

Když v tu chvíli jablonecký Jugas hlavou trknul do míče a skóroval, rozhodčí Královec odpískal Doležalovi útočný faul. Píšťalka zazněla ve chvíli, kdy míč ještě nebyl v bráně.

„Z mého postavení jsme viděl přestupek jabloneckého Doležala na sparťana Lischku. Proto jsem zapískal,“ poznamenal Královec.

Je možné, že ze svého postavení držení Lischky vidět nemohl.

Jablonečtí se proti verdiktu nebouřili, smířili se s remízou i proto, že po sedmnácti minutách prohrávali 0:2.

„Byl jsem přesvědčený, že tam došlo k faulu,“ tvrdil na tiskové konferenci sparťanský trenér Václav Jílek.

VIDEO: Branky Jablonce padly po našich chybách, prohlásil Jílek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slavia - Teplice 3:0. Za bezbrankového stavu v 27. minutě rozhodčí Pechanec odpískal pokutový kop pro Slavii, z kterého Souček poslal domácí do vedení. Další dva góly padly v samém závěru, takže úvodní branka byla pro vývoj utkání zásadní.

Na opakovaných záběrech není vidět, že by k přestupku v pokutovém území došlo. Není vidět, že by teplický Kodeš protivníka Olayinku kopačkou zasáhl, byť to sám bezprostředně po utkání v rozhovoru připustil. „Olayinka tam šel šlapákem. Myslím si, že jsem hrál napůl balon a napůl jeho nohu, ale nejsem si jistý,“ řekl Kodeš.

V zápalu boje se může stát, že hráč neví, co se během zákroku přesně stalo. Ze záznamu není vidět, že by Kodeš zasáhl Olayinku. A že by hrál míčem, to lze jednoznačně vyloučit. Prostě si to nepamatoval.

„Dívali jsme se na to ze všech úhlů a nebylo prokazatelné, že penalta byla. Je 21. století, máme tu vyspělou technologii, VAR a už poněkolikáté to video neodhalilo ve prospěch, nebo neprospěch Teplic. Nezazlívám rozhodčímu, že pískl penaltu, vzhledem k postavení, jaké měl. Proč se ale nad tím nepozastavil VAR? Byli někde na kafi? Nerozumím tomu, nebo možná rozumím,“ zdůraznil teplický kouč Stanislav Hejkal.

VIDEO: Myslím, že jsme si takový výsledek nezasloužili, řekl kouč Hejkal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Videoasistent Pavel Franěk v rozhovoru pro televizi O2 TV nabídl, jak on na situace nahlížel: „Hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop. My jsme to konzultovali, situaci nám popsal. Korespondovalo to s tím, co jsme viděli na monitoru a tím pádem potvrdili rozhodnutí. Jasný pokutový kop.“

Spíš jasná záhada.

Když Pechanec odpískal penaltu, Franěk nehledal faul, ale řešil, jestli ke kontaktu případně vůbec nedošlo. To na svých záběrech neviděl, tak verdikt posvětil.

V posledních měsících je trend, že videoasistenti subjektivní rozhodnutí sudích (kontakt, intenzitu zákroku) na hřišti takřka nemění.