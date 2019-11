KOMENTÁŘ: Skandální víkend sudích. Proč jsou tak trapní a dělají kiksy?

Plzni, která měla po 28 minutách přijít o svého kapitána Hubníka, protože nesmlouvavě fauloval a jednu žlutou kartu už měl.

Nebo Slavii, která v osudové chvíli kopala penaltu, aniž došlo k jakémukoli faulu?

Nebo snad Spartě, která zachránila remízu jen díky písknutí rozhodčího, který v poslední minutě uviděl pofidérní faul?

Silnější (čti bohatší a v zákulisí výkonnější) kluby dostávají obvykle procenta navíc všude na světě, ale to nemůže být obhajoba víkendových kiksů.

Šestnácté kolo českou ligu znovu devalvovalo. To se pak nedivte, že liberecký záložník Baluta odcházel po svém vyloučení v Plzni a mezi prsty šustil imaginárními penězi. Přesně tím vyjádřil, co nejvíc vadí obyčejným fanouškům. Že se zřejmě nadále dají výsledky ovlivnit přes sudí.

Jenže frustrovaný Alexandru Baluta to pravděpodobně odskáče za všechny lidi, kteří si myslí totéž. Urážlivými posunky a ještě ironicky zdviženým palcem si řekl o předvolání k disciplinární komisi.

Ale co měl asi tak dělat? Smířeně odkráčet ze scény, když si byl jistý, že se mu stala nespravedlnost?

Kdyby sudí Proske vyloučil Hubníka, což měl jednoznačně učinit, určitě by nedostal červenou kartu Baluta. První žlutou kartu viděl za protesty, druhou z následného faulu, kdy ve sprintu brzdil brejk. Paskvil od rozhodčího způsobil, že Liberec rázem hrál o deseti a ještě s vrchovatou zlobou, která většinou nepřináší nic dobrého. Z původního skóre 1:0 pro Liberec to nakonec skončilo 4:1 pro Plzeň.

Mimochodem, onen sudí Proske byl na jaře vyřazen z listiny profesionálních rozhodčích. Kvůli častým chybám a taky pro výstrahu ostatním, aby si dávali bacha.

No vida, vrátí se a hned má průšvih. Divné to je, nemyslíte? Komu se hodilo, aby Proske pískal znovu? A teď s ním šéfové zamávají jak?

Dokud bude na rozhodčí čili na armádu svých věrných dohlížet jejich guru a všemocný místopředseda Fotbalové asociace Roman Berbr, nezmění se nejspíš nic. Jak už se nejednou potvrdilo, dá se zakamuflovat i pomoc od videa. Systém VAR, který by měl díky sofistikované technologii vidět všechno, začíná být v Česku na pranýři. Už jen tím, že dřív se hlavní rozhodčí chodili velmi často chodit dívat na sporné situace k monitoru, zatímco nyní prakticky vůbec. Systém VAR ztrácí důvěru.

Jako první se po 13. kole ozvaly Teplice, kterým došla trpělivost. Zkritizovaly práci sudích i jejich pomocníků u videa: „Je úplně jedno, jestli hlavní rozhodčí nebo VAR jednají úmyslně, nebo z neschopnosti, v každém případě nemají na ligovém trávníku co dělat!“

Kritizovaná komise rozhodčích, které velí legendární obránce a pozdější reprezentační kouč Jozef Chovanec, se dnes sejde a vynese své hodnocení 16. kola. Spíš by měla sama přijít s nápadem, že se po podzimu nechá rozpustit. Přehmatů je tolik, až to bije do očí.

Je to vlastně pořád dokola. I v neděli si Teplice stěžovaly. Jak by také ne, když je sestřelila penalta, která se pískat neměla. „Mrzí mě, že je jednadvacáté století, my máme VAR, vyspělou technologii. A ten VAR už poněkolikáté neodhalil věc ve prospěch Teplic,“ řekl trenér Stanislav Hejkal. Mohl nadávat sudímu Pechancovi, že chyboval, ale vynechal ho, protože viděl, že klíčový verdikt měla správně posoudit vyšší instance čili video.

Tak co, šustí se v české lize penězi, jak svými prsty naznačil Baluta? „To je český fotbal. Trapný, trapný, trapný,“ prskal jeho spoluhráč Tomáš Malinský do kamery O2 Sport.

Trapné hlavně je, že dva dny před kvalifikačním zápasem proti Kosovu, který může národní tým posunout na Euro 2020, se řeší skandální víkend rozhodčích.