Pan rozhodčí měl asi zavřené oči. Liberečtí jedou z Plzně ukřivdění

Liberečtí byli po utkání, které nakonec prohráli na západě Čech 1:4, řádně rozzuření. „Tohle je prostě druhá žlutá. Bohužel se nám tady dost často stává, že to skončí takhle neoceněně,“ říkal otevřeně Tomáš Malinský.

Právě jeho plzeňský kapitán, už hrající se žlutou kartou, ostře fauloval. Když Malinský přišel k poločasovému televiznímu rozhovoru v O 2 TV, neskrýval své znechucení.

„Pan rozhodčí to má asi ze tří metrů, ale asi měl zavřený oči. Já nevim, českej fotbal.. Trapný, trapný, trapný,“ prohlásil liberecký záložník.

Slovan v Plzni dohrával v deseti po vyloučení Alexandra Baluty, který viděl dvě žluté během chvilky. Tu první mimochodem vyfasoval právě za protesty kvůli shovívavosti Proskeho, kterou s Hubníkem měl.

Přitom už v úvodních vteřinách duelu trefil domácí kapitán loktem Musu, zde se ale dokonce ani nedovolený zákrok nepískal.

„Názor na to mám, ale kdybych ho řekl na plnou pusu, tak bych nedopadl dobře. Byli jsme v kabině naštvaní, a to nejen sami na sebe, ale i na určité... okolnosti,“ přiznal klidným hlasem liberecký gólman Filip Nguyen.

Jasno měl i hostující trenér Pavel Hoftych. „Podle mě jasný faul na druhou žlutou kartu. Snaha hrát balon možná byla, ale Roman tam byl pozdě,“ sdělil.

Zato z plzeňského klubu na komentář k výkonu arbitrů nedošlo. „To má hodnotit rozhodčí, ten vede utkání. Já vedu tým,“ odmítl otázku na Hubníkův zákrok kouč Pavel Vrba.

Podobně vyhýbavě se k situaci stavěl i záložník Roman Procházka. „Nevím, to není úplně otázka na mě. Ani jsem nevěděl, jestli má Hubňa už žlutou. Nijak jsem se nad tím nezamýšlel,“ prohlásil.

Nejedná se o první Proskeho pochybení. Předchozí ligový ročník kvůli trestu nedopískal, v březnu poškodil pražskou Duklu a z nejvyšší soutěže na čas zmizel. Loni v Plzni odmítl pomoc od videorozhodčího, známé je i jeho vyloučení irského gólmana při penaltovém rozstřelu ve čtvrtfinále evropského šampionátu do 17 let.

„Nechci říkat, že zápas zlomilo vyloučení, ale je to velký zásah a když v Plzni hrajete v desíti, o to je to těžší. Musíte si výkonnostně sáhnout až úplně na dno,“ upozornil Malinský. „Plzeň vedla o dvě branky a pak si to ještě pojistila. Jako zaslouženě vyhrála, ale můžeme hrát my v přesile a vlastně hrajeme v oslabení. Tak to tady prostě je. Co k tomu říct?“ dodal.