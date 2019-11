Nekvalita, obavy, křehkost. Kouč Jílek hodnotil ztrátu Sparty v Jablonci

Trabzonspor, Olomouc, Teplice a naposled Jablonec. Počtvrté na podzim sparťané nevyhráli zápas, ve kterém vedli.

Proti tureckému týmu v pohárovém předkole a v sobotu večer ve Fortuna lize v Jablonci ztratilo Jílkovo mužstvo dokonce dvougólový náskok.

V ligové soutěži nevyhrálo devátý zápas ze šestnácti a v tabulce se nemůže vymanit z průměru. Především bilance Sparty venku je mizerná, devět bodů z osmi zápasů.

„Stěžejním faktorem v Jablonci byla první inkasovaná branka. Pořád jsme křehcí ve smyslu odolnosti, ve smysl obav o výsledek, ve smyslu dohrát zápas fotbalově, být silnější, víc sebevědomější,“ soukal ze sebe Jílek.

První půli jste vyhráli 2:0, pak se zcela vytratili. Proč?

Bylo to tím špatným vstupem do druhého poločasu, gól na jedna dva nám nepomohl, naopak Jablonci dodal energii. Láďa Krejčí má na noze čistý míč, ale přihraje ho Matouškovi. Individuální chyba.

To bylo v první minutě, ale pořád jste vedli. Jaké další příčiny byste našel?

Naše nekvalita v přechodové fázi, hodně ztracených míčů, malá schopnost míč podržet a nepustit soupeře do tlaku. A taky vytvářet si situace dopředu. To všechno jsem postrádal dvacet, pětadvacet minut než se to srovnalo. Když inkasujeme, měli bychom chtít přidat třetí branku a ne to chtít ubránit.

VIDEO: Branky Jablonce padly po našich chybách, prohlásil Jílek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takže vás ani nepřekvapilo, jak gól s týmem otřásl?

Očekával bych jinou reakci. Ale většinou to tak je, že když mužstvo dá rychlý gól, dostane se do tlaku. A soupeřova mentalita funguje tak, že sebevědomí není na takové úrovni a hráči se bojí, že o vedení přijdou a výsledkem je pak ten způsob hry.

Co ještě budete hráčům vyčítat? Že v první půli za příznivého stavu 2:0 nedohráli několik nadějných akcí?

Ano, postrádali jsme větší kvalitu v dohrávaní situací. Dali jsme dva krásné góly, ale těch situací mohlo být víc. Strašně míčů si vyházíme a dáváme protivníkovi možnosti k útočení.

V závěru jste do hry poslal defenzivního záložníka Mandjecka. Měl jste obavy, abyste nedostali třetí gól?

Na lavičce jsme neměli moc možností k posílení ofenzivy. Georges tam šel proto, abychom podrželi míč, abychom měli víc klidu. Michal Trávník se vysunul a od něj jsme si slibovali větší kvalitu vepředu, protože Hašek ve druhé půli už tak výrazný nebyl.

V závěru jste nakonec třetí branku dostali, ale sudí ji neuznal. Na lavičce jste byl přesvědčený hned, že to tak bude?

Byl jsem přesvědčený, že tam došlo k faulu, nevím, jestli to byl Doležal.