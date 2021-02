Kováče děsí opavská střelecká bída, na gól ze hry se čeká už deset hodin

„Mrzí mě, že i když se do šancí dostáváme, tak je neproměňujeme,“ prohlásil opavský trenér Radoslav Kováč, který se k týmu vrátil po koronavirové karanténě. „Je to o gólu. My ho nikdy nedáme jako první a to je strašný problém. Navíc to trvá už dlouho. To mě úplně děsí.“



Kouč upozornil i na to, že když tým nevyužije svoje příležitosti a z první soupeřovy střely gól dostane, tak je to i pořádný zásah na psychiku.

595 minut už nedali fotbalisté SFC Opava v lize gól ze hry.

„S Brnem mělo být do dvacáté minuty po zápase. Jen za poločas jsme měli šest střel na branku. Góly, to je u nás alfa a omega všeho. Nemůžeme to prolomit, ač máme obrovské šance,“ povzdechl si Radoslav Kováč.

Co říká střeleckému trápení Tomáše Čvančary, který měl v lednu z Opavanů snad nejvíce šancí? „Vzali jsme ho, aby nám pomohl, ale nedaří se mu,“ odpověděl kouč. „Pořád má jen dvacet let. Vidím v něm potenciál.“

Radoslav Kováč souhlasí, že mužstvo musí zlepšit i standardní situace. Proti Brnu kopalo devět rohů a nic... „Je to náš další problém, to je pravda. Jsme při nich málo důrazní, i když dvě tři šance jsme tam měli, když byl balon dobře tečovaný na první tyči, ale za ní jsme to už nezavřeli,“ řekl Kováč.

Situaci Opavě komplikuje i to, že duel s Brnem kvůli zraněním nedohráli obránci David Březina a Jan Žídek a útočník Lukáš Holík.

„Uvidíme v úterý, kolik nás bude. Hlavně se musíme připravit na Karvinou,“ zmínil trenér sobotní, další existenční duel na hřišti protivníka.