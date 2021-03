Narážíme na limity hráčů, říká opavský trenér Kováč

Po nynější reprezentační pauze v sobotním 25. kole první ligy přivítají v 16.00 Slovácko. A týden nato odehrají v Ostravě derby s Baníkem. „Nechceme ustupovat od aktivní kombinační hry, kterou se snažíme do hráčů celou sezonu dostávat,“ prohlásil Radoslav Kováč. Přesto přiznal, že už několikrát přemýšlel o změně herního způsobu.

„Zkoušeli jsme hrát stylem čtyři tři tři (čtyři obránci, tři záložníci a tři útočníci – pozn. red.). Bylo to v přípravě s Prostějovem (0:2) a ten zápas jsme nezvládli,“ připomněl.

Dodal, že když loni do Opavy přicházel, plánoval střídat dva systémy, ale zůstal u toho s pětičlennou zálohou. „Zjistil jsem, že měnit styly není možné, takže jsme se věnovali tomu, co hrajeme pořád. A chtěli jsme to dovést k dokonalosti. Jenže narážíme na limity hráčů.“ Tudíž?

„Kluci jsou velmi pracovití, nemohu říct půl slova, ale jak se podívám kolem nás, tak jediní, kdo nedávají góly, jsou Příbram, Brno a my. Proto jsme tam, kde jsme,“ povzdechl si kouč.

Upozornil, že například Pardubice mají Hufa, který dal v této sezoně sedm gólů. „Každý útočník v ostatních týmech má více branek než naši hráči a to je sedm osm bodů navíc. V tom strádáme.“

Nejlepší opavský střelec je záložník Aleš Nešický se třemi trefami.

„Takže ano, zvažoval jsem, že změníme systém, ale v přípravě nebylo dost času to vyzkoušet. Kdybychom do toho šli, nevěděl bych, co od toho čekat. Je to složité. Musíme se věnovat drilu, jinak to nepůjde. Je potřeba vycházet ze skladby našeho mužstva. Nechci si ale na nic stěžovat, ty kluky mám rád.“

Kováčova filozofie je, aby mužstvo hrálo aktivně a vysoko. „Abychom balony sbírali co nejblíže bráně soupeře, abychom k ní měli co nejkratší cestu. Během sezony se nám to často dařilo, ale náš největší problém je, že nejsme schopni dát gól.“

A opět zdůraznil, že navíc dostávají hloupé góly. „To vše se opakuje celou sezonu.“

Kováč je přesvědčený, že hráči věří tomu, co dělají. „Ale problém je, že to nedokážeme dotáhnout do vítězného konce. Chybí nám zpětná vazba, takže vše je hrozně složité,“ dodal kouč.

Podle Kováče by k úspěchu nevedlo ani bránění v hlubokém bloku s tím, že by spoléhali na standardní situace. „Dělal jsem si statistiku a ze standardky jsme dali jeden gól... Přitom jsme v tom silní. Máme Honzu Žídka, který je schopný vstřelit gól ze standardky. Bohužel ten jediný gól ukazuje, že už ani takto si nejsme schopni pomoci.“

Radoslav Kováč je přesvědčený, že hra na bezbrankovou remízu nemá smysl. „Třeba v Teplicích jsme byli ve vápně v sedmi proti třem a stejně jsme z toho dostali branku,“ uvedl. „Není to tolik o bloku, ale o důrazu, o komunikaci, o tom chtít nedostat gól, což bohužel někdy od nás necítím. Pro nás je hrozně těžké hrát i na nula nula.“