Na krásu teď není prostor. Zbrojovka vyhrála bojem, tvrdostí a urputností

„Po delší době jsme v zápase dokázali skórovat ze hry, to nám udělalo velkou radost. Utkání bylo samozřejmě nervózní po celých devadesát minut, přece jenom se hrál duel o záchranu a v některých situacích to bylo vidět. Hrálo se ale na dobrém trávníku a věřím, že jsme chvilkami dokázali diváky pobavit,“ hodnotil radostně Dostálek.

Hlavně nedostat gól a mít dobře zajištěnou obranu. Záchranářská mantra, kterou si hráči opakovali celých deset dní od ostudné domácí prohry s Libercem, rezonovala i na hřišti velmi silně. Zbrojovka na papíře disponovala agresivním rozestavením 3-5-2, přesto byla zalezlá a iniciativu nechávala na Opavě.

I proto Brňané mohli velebit poslední tah na přestupovém poli. Zbrojovku zachraňoval debutující brankář Martin Berkovec, v první půli zasahoval šestkrát a soupeře deptal.

Jistý Berkovec vysedávat na lavičce nebude Hned první utkání v dresu Zbrojovky opanoval. Gólman Martin Berkovec, poslední posila Brna, ukázal už ve čtvrté minutě, co umí. Čvančarův pokus z úniku nejprve ztlumil tělem a pak před stále dorážejícím forvardem míč jistě lapil. „Martin předvedl nadstandardní výkon, podržel nás a to je to, co jsme potřebovali,“ pochvaloval si nulu v kolonce obdržených gólů kouč Richard Dostálek.

Služeb nového strážce branky si cenil také střelec úvodní branky Adam Fousek. „Berky je zkušený gólman, má něco odchytáno, něco za sebou. Když se k němu přikloní ještě štěstíčko jako dnes, tak je to super pro něj i pro nás,“ hodnotil. Berkovec musel čarovat i na konci zápasu. Přímý kop Nešického těsně pod břevno dokázal parádním skokem vytěsnit. Automatický nárok na post jedničky prý ale nemá. „Našim gólmanům jsme přivedli konkurenci v podobě kvalitního brankáře,“ nechce Dostálek nováčkovi hned přiznat jistotu. Lze ale předpokládat, že i pro další utkání je opět hlavní kandidát. „Martina jsme přiváděli, aby neseděl na tribuně, ale chytal,“ přiznal nakonec Dostálek. (jcr)

Zbrojovce se naopak zadařilo ohrozit branku pouze jednou, pokus to byl ale úspěšný. Sedlák našel výstavním pasem u levé čáry čekajícího Adama Fouska a záložník, který tentokrát musel plnit spíše útočnickou roli, svůj úděl splnil na jedničku.

„Hned jak jsem přebral míč, viděl jsem tu dálnici až do brány a věděl jsem, že chci střílet na zadní tyč,“ popsal úvodní gól jeho autor.

Akce z 18. minuty byla pro Zbrojovku pohříchu jedinou v prvním poločase. Opavě se ale díky ní hra rozmělnila do tupého tlaku, nezáživný fotbal nicméně hostům stačil.

„Můžeme hrát víc kombinačně po zemi, ale teď na to není prostor. Teď jsou důležité body. Nesmíme dostávat góly, z brejku pak musíme něco dát a výsledek uválčit. Teď na krásu fakt prostor není,“ hodnotil hru pragmaticky Fousek.

Dostálek s tímto přístupem evidentně nemá problém. „Teď nemůžeme předvádět úplně top fotbal, musíme se odrazit od té poctivé práce směrem do defenzivy, abychom nedostávali góly, a pak si můžeme dovolit hrát nahoru. Asi bychom skákali radostí úplně jinak, ale dnešní body mají pro nás velikou váhu,“ cenil si kouč výhry za tři body.

VARování z Boleslavi

Zbrojovka se poučila z vývoje posledního venkovního utkání v Mladé Boleslavi, jelikož duel s Opavou jej v mnohém kopíroval. Chvíli po přestávce se domácím totiž podařilo vstřelit branku, Žídek ale míč přebral až za linií stoperů a asistent rozhodčího i VAR tento zásah uznat nemohli. A Brno po něm konečně začalo hrát.

Videorozhodčí do utkání promluvil také ve prospěch Opavy. Po průniku Petera Štepanovského do vápna a zásahu stopera Večerky pískal sudí penaltu a střídající Ondřej Vaněk už byl připravený k její exekuci. Jenže VAR dal pokyn k přezkumu a zkušený záložník mohl na pokutový kop zapomenout. „Dnešní fotbal tyto situace přináší. My mohli v minulém utkání doma zahrávat penaltu a rozhodčí se podívat nešel, dnes ano a odvolal ji. Je to tak nastavené a my to musíme jen respektovat,“ byl smířlivý Dostálek.

Druhý poločas výrazně poznamenal také velmi odlišný program týmů. Zatímco odpočaté Brno si dávalo se změnami načas, Opava musela pro zranění střídat dvakrát už v první půli a poslední nová tvář přišla na hřiště už v 56. minutě. Domácím pak došly síly a Zbrojovka po opravdu dlouhé době hře dominovala. „Během dvou týdnů měli v nohách o dva zápasy víc, určitě se to na týmu podepíše. Počítali jsme s tím,“ hlásil sebevědomě Fousek.

Fanoušci na tréninku

Před zápasem si však on ani jeho spoluhráči „nepískali“. Na stadion Zbrojovky se na sobotní trénink nedostavili pouze hráči, ale také někteří fanoušci, kteří si chtěli s hráči vyjasnit výkon proti Liberci. „Nás ta situace malinko překvapila. Nebudu zastírat, že ne, když se na stadionu objevilo větší množství lidí s transparentem,“ líčil kouč Dostálek.

Fotbalisté Brna se radují z vítězství, naopak opavský forvard Tomáš Čvančara na kolenou lituje porážky.

„Je potřeba, abychom si to vyříkali především interně. Takto nám to na sebevědomí nepřidá. My si výsledky dobře uvědomujeme. Jsme ale rádi, že nás nejen kritizují, ale i podporují. Někoho to nakopne, někoho ještě víc sundá dolů. Dnes nás to ale nabudilo,“ doplnil trenéra Fousek.

Vítězstvím v Opavě záchranná mise Zbrojovky, která se minimálně do úterní dohrávky Mladé Boleslavi se Sigmou Olomouc posunula na nesestupové příčky, rozhodně nekončí. Oba nejbližší soupeři - Bohemians i Zlín - jsou do vyřazovacích bojů teoreticky namočení také.