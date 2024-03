Výkony atmosféře nepomáháme. Celé jaro nám nejde nic, říká Breite

Doma čekáte na výhru sedm zápasů. Proč to nevyšlo ani proti Pardubicím?

Pardubice byly běhavější, měly odražené balony a to byla alfa omega začátku zápasu.

Jak moc mrzí porážka po takové chybě brankáře Macíka?

Chyby k fotbalu patří, kdyby nebyly, zápasy končí 0:0. Od toho jsme tým, abychom s tím dokázali něco udělat. Viz moje dvě šance. Kdybych aspoň jednu proměnil, mohli jsme jít do kabin minimálně za stavu 1:1 a mohlo to být jiné.

Kterou si vyčítáte víc?

Obě, úplně jednoznačně. Blbě jsem to trefil. Kdybych to uklidil k jakékoli k tyči, tak tam nedosáhl, ale obě střely šly doprostřed.

Macík pak předvedl několik výborných zákroků. Je mentálně silný, že jej ani taková chyba nepoloží?

Jo, to se zase vracím k tomu, že kdybych proměnil aspoň jednu šanci, tak by vypadal jinak než teďka. Chybu udělal Máca, příště jí může udělat někdo jiný. Je nás tady pětadvacet, abychom si pomohli navzájem a ne abychom to házeli jeden na druhého. To by bylo ještě horší, než v jaké situaci teď jsme.

Jak dopadá na tým napjatá atmosféra kolem Sigmy?

Je to nepříjemné, ale výsledky a výkony tomu nepomáháme.

Co potřebujete změnit?

Všechno, momentálně nám nejde nic. A to není posledních pár zápasů, ale spíš celé jaro.

Když se ve vápně neprali o vysoký míč Singhateh a Fortelný, spustil jste k nim pořádný fén. Ruply vám nervy?

Ruply, no. Jsme ve fázi, kdy ani nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Přijde mi, že v některých situacích jsme pohodlní. Nevím, jak bych to nazval.

Nastoupili jste s pěti středními záložníky. Jaký byl záměr?

Když jsme koukali na videa Pardubic, tak měly čtyři, pět hráčů vprostřed. Chtěli jsme to vyrovnat. Ale říkám: Alfa omega byly odražené balony, které jsme neměli.

Brankář Pardubic Antonín Kinský měl výbornou rozehrávku, je složité to bránit, presovat?

Nejtěžší je, když jde ostrý balon do beka. Víte, že z prostředka máte k beku daleko. Ale ve finále je to furt krajní bek, šedesát metrů od brány. Když půjdete sprintem pod balon, nemusí to být finální řešení, může to seknout a vrátit zpátky a jsme v jedenácti pod balonem. Dalo se z toho víc vytěžit.

Děkovačka s fanoušky nebyla příjemná. Co vám vrtá hlavou, když na vás pískají a pak hodí na hřiště kelímky od piva?

Je to nepříjemné. Fanoušci mají v momentální situaci na určité věci právo. Neříkám, že je to v pořádku, ale nemůžeme se jim divit. Jediné, co můžeme udělat je sklopit hlavy a začít makat. Musíme to udělat a od toho se odrazit.

Jak moc porážka komplikuje boj o šestku a neobáváte se také o postavení v desítce, abyste měli na konci sezony aspoň relativní klid?

Klid, to je momentálně těžké slovo. Nemůžeme říct, že něco zabalíme. Máme další čtyři zápasy, hrajeme se Slavií a Spartou. Nečeká nás vůbec nic jednoduchého. Teď jedeme do Zlína. Je před námi pěkná šichta.

Na čem jste zapracovali v reprezentační přestávce?

Je těžké to říkat, protože nám nikdo věřit nebude, ale těch čtrnáct dní vypadalo opravdu výborně, tréninkový proces byl skvělý. Ale když nezvládnete ten vrchol, tak si můžeme říkat, co chceme a pro lidi to nebude dobře vypadat. Je to jen o nás, o nikom jiném.