Beranova parádní rána neobměkčila kouče: Nemá čísla, musíme být nároční

Nevysoký záložník skutečně nemá oslnivé statistiky, vždyť na ligový zásah čekal od své premiérové trefy v květnu 2020 za Liberec.

Tenkrát proti Slovácku (3:1) dokreslil v závěru skóre, nyní svůj tým za úspěchem nasměroval.

A jak!

Ve 22. minutě převzal přihrávku kousek za vápnem, dvěma rychlými doteky si míč nachystal na ránu a ta se mu povedla náramně. „Ještě jsem ji neviděl, ale těším se, až se podívám. Doufám, že to na opakovaných záběrech bude vypadat podobně, jako jsem to viděl ze hřiště,“ popisoval krásnou střelu Beran.

Jablonecký gólman Hanuš byl bez šance, za projektilem letícím do horního rohu vzdálenější tyče plachtil marně.

„Snažím se do zakončení tlačit co nejvíc, ale asi mám smůlu,“ přemítal hráč Bohemians, proč zaznamenal teprve druhý gól v nejvyšší soutěži. „Dlouho mi to tam nepadalo. Jsem za tu trefu velmi rád, dlouho jsem na ni čekal. Snad si to nezopakuju a budu branek dávat víc,“ culil se.

Šikula s nízkým těžištěm patří mezi fotbalisty, na které se dobře dívá. S balonem si rozumí, umí si s ním poradit na malém prostoru a má cit pro přihrávku. Ale na ofenzivního středopolaře neohromí statistikami.

Za pět sezon a 102 zápasů jen dva góly a osm asistencí...

„Dostal za to ode mě při přípravě na Jablonec naloženo, hezky zatepla,“ podotkl kouč Veselý po prvním vítězství od 11. listopadu (1:0 nad Karvinou). „Všichni říkají, jak skvěle hraje, ale on nemá čísla. Takového hráče nikdo nevezme. Jestli má jít ven, potřebuje finální nahrávky, asistence, nějaké góly.“

Ostatně potenciál Beran bezpochyby má, možná i na zahraničí. Nastupoval za mládežnické reprezentace, Slavia, jíž stále patří, ho koupila už coby devatenáctiletého.

„A hrál opravdu dobře, jsem rád, že ukázal, že to v sobě má, ale musíme na něj být nároční. Potřebujeme, aby ostatním tvořil šance. Kdyby jednu situaci vyřešil lépe, mohli jsme dát další gól,“ poznamenal Veselý. „Musíme podobné hráče víc nutit do střelby.“

Třeba pak zaplněný Ďolíček uvidí víc skvostných tref.