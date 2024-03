Trpišovský chválil po vydřené výhře tvrďáka Staňka i střelce výstavních gólů

Ulevilo se vám po výhře?

Zápasy v Hradišti jsou stejné. Musíte ustát soubojovost náročného soupeře, standardní situace, hodně nakopnutých míčů. V tom nám hodně pomohli oba stopeři plus Holeš na šestce. Spoustu věcí ubránili. Dostali jsme se do vedení krásným gólem. Pak jsme strašně lacino inkasovali. Naštěstí Vence trefil druhý nádherný gól, takže se nám šlo lépe do druhého poločasu. Dařilo se nám pak hrozit z rychlých protiútoků, přidali třetí gól z penalty a až na některé standardní situace, ze kterých jsou domácí ohromně nepříjemní, se nám to povedlo přežít.

Branka Lukáše Provoda, který po autu napálil míč z voleje přesně na zadní tyč, se vám líbila, že?

Václav Jurečka ho prý takhle ve Slavii neviděl vypálit. Je to tak. Občas vystřelí na tréninku, ale moc se do toho nepouští. Je to věc, kterou s ním hodně řešíme. Na jeho post a potenciál moc bodů nemá. Přitom má z týmu jednu z nejlepších střel, navíc oběma nohama. Perfektně využil situace, míč trefil neskutečně. Den před zápasem jsme na tohle téma vedli rozhovor, hodně jsem ho tlačil do boxu, aby odtud dal nějaký gól. Pořád mi odpovídal, že chce odskakovat dolů. Naposledy se takhle trefil na Leicesteru. Jsem rád, že mi takhle odpověděl.

Neměl jste obavy o zdraví gólmana Staňka, jehož trefil Havlík zblízka do hlavy?

Byla to zase rána z bezprostřední blízkosti. Říkal jsem mu, že tyhle situace přitahuje. Chytil jasný gól, šel do toho skvěle. I za něj mě mrzí, že jsme pozdě reagovali a Vecheta dával vypadlý míč do prázdné brány. To mě naštvalo. Byl trošku otřesený i po zápase, ale je na tyhle situace zvyklý. Je to jeho styl a musíme si vážit toho, co dělá pro tým. Nekouká, jestli dostane ránu nebo ne. V poločase se Mandous připravoval, kdyby byl nějaký problém. I druhou půli ale zvládl Jindra skvěle. Měl tam jeden skvělý zákrok, kdy nás podržel. Momentálně je pro nás strašně důležitý článek.

V jakém stavu se vrátili reprezentanti ze srazů?

Každý měl jiný režim. Po zápase seděl v kabině Mojmír Chytil a říkal, že potřebuje volno. Kluci jsou dlouho s nároďákem, na hotelu, do toho přelety, na tréninku se hlásili až ve středu. Nejvíce byl rozbitý Oscar, nechtěl ve čtvrtek ani vylézt ven na hřiště. Zima se vrátil nemocný, zůstal doma. Vyhovovalo nám, že v úterý moc kluků nenastoupilo, s výjimkou Vlčka. Zafeiris není připravený hrát od začátku. Proti San Marinu hrál šedesát minut a říkal, že toho měl dost, i když zápas neměl moc vysoké tempo.

Pochválíte Tomáše Holeše, který zaskočil na pozici štítového záložníka? Zůstane tam natrvalo, nebo se vrátí na místo stopera?

Teď to vyplynulo z absence Oscara s Masopustem. Byla to jediná možnost. Také jsme tušili, že bude hrát Vecheta na hrotu. Museli jsme se připravit na standardky, na souboje. Když tady dostaneme gól, většinou z dlouhého autu nebo rohu. Také jsme chtěli pokrýt Havlíka. Holeš uhrál před stopery spoustu soubojů, vypadlých míčů. To musí mít hráč v krvi. Dál to budeme šetřit podle zdraví hráčů a soupeře.

Po vypadnutí z pohárů vám zůstala jen liga. Jak budete řešit vytížení hráčů v širokém kádru?

Tak, abychom zvládali zápasy. Na to jediné budeme koukat. Abychom měli kvalitu, hráli ti nejlepší. Máme společný jeden cíl a za tím si jdeme. Někdy se sebelepší hráč s dobrou formou do zápasu nedostane. Tak je to ve velkých klubech, ve Slavii. Máme radost, že je z čeho vybírat.