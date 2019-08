Chceme v Příbrami bodovat, zní z Českých Budějovic. Prolomí smůlu?

„Máme k dispozici všechny hráče. Chceme v Příbrami bodovat, pokud by to bylo za tři, budeme spokojeni maximálně. Pak nás sice čeká Slavie, jedeme do Mladé Boleslavi, ale tak na to nekoukáme. V lize není slabý soupeř, jdeme zápas od zápasu,“ uvedl pro klubový web Jiří Kohout, jedenačtyřicetiletý asistent trenéra Dynama Davida Horejše.

Příbram vs. České Budějovice Online reportáž v sobotu v 17 hodin

Ten příbramské prostředí velmi dobře zná, protože je rodákem ze středočeského města.

Co Jihočechům nenahrává, to je fakt, že už sedm let nedokázali Příbram porazit. Naposledy se jim to povedlo v sezoně 2011/12, kdy po gólech Františka Němce a Jakuba Řezníčka zvítězili na hřišti u říčky Litavky 2:1.

Příbram je doma silným týmem. Za výhru a remízu tu získala čtyři body, zatím jediné v této sezoně. „V létě se jim poměrně obměnil kádr, vrátil se rychlonohý Zeman. Mají novou stoperskou dvojici, hru diriguje zkušený Honza Rezek. Musíme se na soupeře dobře připravit,“ tvrdí před zápasem Kohout.

Čerstvou zkušenost s týmem kouče Romana Nádvorníka mají Jihočeši z léta, kdy v přípravě na Složišti prohráli 1:2. Povede se jim konečně prolomit příbramskou smůlu?