Kanonýr Budějovic zatím mlčí. Už musím týmu pomoct, ví Ledecký

Třeba v zápase s Jabloncem, který v neděli skončil 1:1, o sobě dal výrazně vědět ve 25. minutě, kdy protáhl svou střelou brankáře Hrubého. Pak i hlavičkou, kterou zkoušel nachytat strážce hostující branky. Bez efektu.

„Je fakt, že ta moje střela, to musí být příště rána, na kterou si ten brankář nesmí sáhnout,“ kroutil Ledecký hlavou při vzpomínce na svou šanci z prvního poločasu. „Ale zatím je to ode mě málo. Vím to,“ dodal vzápětí.

Na první pohled je vidět, že jedna z opor týmu, která mimochodem hraje první ligu poprvé v životě, na své hře z minulého ročníku příliš nezměnila. Na pozici hrotového útočníka chodí do hlavičkových soubojů se stopery, zapojuje se do kombinací svého celku, bojuje a maká, jak může. To ostatně oceňuje i publikum, které ho v neděli proti Jablonci vyprovodilo při střídání v závěru duelu potleskem.

Jenže útočník je nejčastěji hodnocený od toho, kolik dá gólů. A šestadvacetiletý forvard se ve čtyřech zápasech netrefil ani jednou. „Já zatím v sezoně ani žádnou tisíciprocentní šanci neměl. Soupeři si mě hlídají, ale je to moje chyba. Musím se víc tlačit před branku. Nějaké šance jsem měl, ale už to nejsou loženky, co jsem míval dřív,“ porovnal.

I Ledecký tak zažívá na vlastní kůži, že výkonnostní rozdíl mezi první a druhou ligou není jen fráze. „Snažím se pracovat pořád stejně. Nějaké střely i hlavičky tam mám, ale chybí větší důraz, musím si za tím víc jít. Hlavu si z toho, že jsem zatím gól nedal, nedělám, ale moje trefy chybí. I proto jsme třeba proti Jablonci neuhráli tři body,“ vyprávěl po utkání, ze kterého byl spíše zklamaný.

Zatímco proti Spartě všichni bod brali, ze souboje se severočeským celkem chtěli víc. Jenže šance, které měli, neproměnili. Nebo si jich tolik nedokázali vypracovat.

„Samozřejmě rozdíl mezi soutěžemi je, ale my si vyzkoušeli, že budeme důstojným soupeřem. Třeba Jablonec jsme do ničeho moc nepustili, ale i my měli šancí málo. Bylo to takové po vápno. Asi chybělo víc centrů, odvahy, víc se tlačit do koncovky,“ konstatoval David Ledecký.

Podle hlavního trenéra Davida Horejše zatím góly Ledeckého tolik nechybí. Tým dal pět branek ve čtyřech utkáních, což podle něj není špatná bilance. Ale fakt, že elitní útočník zatím gól nevstřelil, vnímá.

„Třeba proti Jablonci bych mu mohl vyčíst jednu situaci, kdy si měl na hlavičku lépe odskočit a zakončovalo by se mu líp,“ dodal Horejš. „Pro tým pracuje dobře. Maká do útočné i obranné fáze. Jen si musí zvyknout na to, že mu v první lize nepřilétne zprava šest centrů od Kladrubského a zleva další čtyři, jak byl zvyklý o soutěž níž. Může mít v zápase třeba dvě šance a musí se naučit je proměňovat,“ popsal Horejš.

Toho naopak víc mrzí chyby, které jeho tým dělá v defenzivě. Stály Dynamo body s Opavou a teď Jihočeši nabídli po vlastním zaváhání vedení i Jablonci.

I tak je ale zatím pět získaných bodů a desáté místo v tabulce velmi slušný základ ze vstupu do sezony. A třeba se už o víkendu v Příbrami budějovický střelec probudí. Vždyť v uplynulém ročníku se také trefil až ve čtvrtém kole.