Při cenné hradecké výhře rušil VAR, co bude se zraněným Krejčím?

Do utkání Hradce s Teplicemi, důležitého v otázce, komu se v tabulce uleví a kdo naopak ještě více zabředne do možných záchranářských problémů, zasáhl videorozhodčí. Hais se podle VARu těsně ocitl v ofsajdové pozici, a gól nemohl být uznán. Šlo o jeden ze tří zásadních rozhodnutí, která zásah VARu otočila oproti původnímu verdiktu sudích na hřišti.

„Nejhorší jsou emoce, když si myslíte, že dáte druhý gól a máte klid. Pak čekáte tři minuty na rozhodnutí. Pro všechny, nás i hráče, je to frustrující,“ komentoval rozhodnutí na základě postřehů videorozhodčího Václav Kotal, trenér vítězného domácího týmu.

Ten kvůli těmto verdiktům přišel o svůj výše popsaný druhý gól, hosté z Teplic o svůj jediný, který vstřelili na konci první půle.

„Jsou to pravidla, která musíte respektovat,“ uvedl smířlivě Kotal, zatímco hostující kouč Zdenko Frťala byl přece jen rozladěnější. I přesto, že třetí zásah VARu přinesl jeho týmu úlevu. Na jeho popud sudí zrušil červenou kartu pro Knapíka.

„Jenom čekáte, jaké bude rozhodnutí. Někdy je pro vás, někdy proti vám a nemá cenu se v tom patlat. Myslím si, ale že teď sice chodí spousty lidí na fotbal, ale až přijde větší zima, budou oni i hráči dost v podobných situacích zmrzlí. Za mě je to někdy zbytečné, jaké věci se řeší,“ myslí si kouč Teplic, jenž před více než dvěma lety přivedl Hradec do nejvyšší soutěže a nyní se, už na nový stadion, právě do Hradce poprvé vrátil jako hlavní kouč soupeře.

Královéhradecký křídelník Václav Pilař se snaží vyhnout Robertu Juklovi z Teplic.

Podle Frťaly současné pojetí pravidel nepřináší ligovému fotbalu jen to nejlepší: „Pro hráče to není jednoduché na psychiku, v soubojích o tom mají povědomí, navíc je složité poznat, jaká je míra tolerance. Někteří zařvou, spadnou, aniž by se jich kdokoli dotkl. Rozhodčí občas sám neví, co může, nemůže. Myslím, že se to ubírá špatným směrem.“

Knapíkovo původní vyloučení bylo změněno poté, co video mělo ukázat, že protihráče nezasáhl ve výskoku loktem. Samotný hráč už opustil hřiště. „Věděli jsme, že je možné zvrátit rozhodnutí, i když rozhodčí už červenou ukázal. Proto Knapík zůstal na lavičce. Viděli jsme, že to nebyl faul na červenou, ale to je náš subjektivní pocit,“ poznamenal teplický kouč Frťala.

Hradec nakonec v důležitém zápasu těsnou výhru, kterou vystřelil trochu šťastným gólem Čmelík, vybojoval a výrazně si tím pomohl.

Na druhé straně je dost dobře možné, že se bude muset alespoň na nějakou chvíli obejít bez zkušeného záložníka Krejčího.

Bývalý reprezentant, který se po letním příchodu do Hradce prezentuje výbornými výkony, totiž v zápase s Teplicemi hřiště opustil už po půlhodině hry. S podezřením na těžší zranění lícní kosti.

„Nevypadá to moc dobře,“ připustil kouč Kotal ztrátu klíčového hráče. Ránu do obličeje dostal až po souboji, při následném pádu narazil na koleno protihráče.“