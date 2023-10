Čmelík zvládl návrat po zranění a rozhodl: Dával jsem to trochu naslepo

„Nebudu zastírat, že trenér Weber byl jedním z faktorů, proč jsem do Hradce šel,“ říká Čmelík, který svým gólem rozhodl o výhře Hradce 1:0 nad Teplicemi.

Jak jste změnu trenéra vnímal?

Fotbal už je takový, není možné vyhodit dvacet hráčů, ale v tomto případě se vyhazuje trenér. S trenérem Kotalem si ale také rozumím a za důvěru, kterou jsem dostal, jsem rád.

Svoji produktivitu jste v lize ukázal už dříve.

To souhlasí, za Hradec jsem nastoupil i v lize v Mladé Boleslavi, kde jsme sice vysoko prohráli, ale přihrál jsem na náš gól. Dá se říct, že jsem dost produktivní. I proto jsem sem přišel, abych týmu v ofenzivě pomohl.

Vaše trefa teď pomohla k výhře nad Teplicemi. Jaký to podle vás byl zápas?

Trochu zvláštní. Ovlivněný, a řeknu to slušně, nějakým výkonem rozhodčího, protože třikrát čtyřikrát v zápase něco opravoval VAR, což je zvláštní. Od začátku jsem ale měl pocit, že jsme si za výhrou šli. Do našeho gólu jsme byli určitě lepším týmem, vypracovali jsme si šance. Na konci zápasu možná soupeř měl nějaký menší tlak, ale bez šancí. Jsem rád, že jsme získali body, které jsme potřebovali.

Královéhradecký útočník Lukáš Čmelík (vlevo) a Marek Beránek z Teplic

Ligový zápas jste hrál po více než měsíčním zranění, přesto jste vydržel téměř devadesát minut. Jak jste se cítil?

Dobře. Už minulý týden jsem si zkusil v béčku, zda zvládnu nějakou porci minut, protože, a to nebudu zastírat, mě to zranění ještě trochu pobolívá. Proto jsem rád za důvěru a za to, že jsem ji na hřišti mohlo splatit.

Jak byste zhodnotil svůj gól, který byl možná trochu dílem náhody?

Zkoušeli jsme si to před zápasem, připravovali si nějakou taktiku včetně centrů právě do kapsy, kam brankář moc nemůže. Já to tam dával opravdu trochu naslepo, míč asi byl lehce tečovaný, zaplavalo to, ale vzhledem k tomu průběhu právě do té branky jsme si ji zasloužili.

Jak je pro vás tahle výhra důležitá?

Potřebovali jsme to i vzhledem k pohledu na tabulku. Je vyrovnaná a touto výhru jsme například přeskočili i Teplice. Teď budeme chtít vyhrát i na Slovácku.