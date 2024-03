PONEDĚLNÍK: Plzeňský políček Spartě. Chorý může být platný i na Euru

Nemá taková čísla jako jeho konkurenti, dvěma trefami do sítě Sparty se Chorý dostal na sezonní bilanci v lize sedmi gólů a tří asistencí.

Slávističtí útočníci Václav Jurečka (11+4) s Mojmírem Chytilem (10+3) i sparťan Jan Kuchta (7+5) jsou na tom statisticky o něco lépe, avšak čísla neznamenají všechno.

Pro plzeňského obra hraje i téměř dvoumetrová postava a metrák váhy, takový typ beranidla se hodí každému trenérovi v různých fázích zápasu v obou vápnech, ani pohybově a technicky na tom není vůbec špatně.

Viděli jste, jak přesprintoval váhajícího sparťanského stopera Panáka a doběhl si pro gólovou dorážku? Anebo jak mazaně mezi nohama pustil zpětnou přihrávku Červa na skórujícího Šulce? A jak se na něm vyfauloval kapitán Krejčí?

Další bonus hráče, který jde do všeho naplno, mazaně, často na hraně, jak sám říká. Pro svůj mančaft se rozkrájí, soupeři ho nesnáší, fanoušci jiných klubů přímo nenávidí, těch urážek, co si vyslechne, že jeho táta raději nebere vnučky na venkovní zápasy, ale na západě Čech, kde se olomoucký odchovanec s rodinou usadil, jej milují.

Plzeňský boss Adolf Šádek odolal lasům ze Španělska, Maďarska, Nizozemska nebo Japonska, na prodej Chorého nebyla a není vhodná doba, to mu raději vylepšil podmínky.

Po odchodu Francouze Beauguela je hroťákem číslo jedna. Zatímco pod trenérem Pavlem Vrbou měl jako žolík dělat hlavně binec ve vápně, pod Michalem Bílkem pookřál a pod Miroslavem Koubkem pokračuje v rozpuku.

Zbožňuje velké zápasy, střelecky se prosadil proti Barceloně či AS Řím. Potvrdil to i při debutu v reprezentaci proti Moldavsku; gólem, asistencí a rovněž na něj byla červená karta, pomohl Česku na evropský šampionát.

Zahraje si na něm, když forma a zdraví vydrží? Nebyla by to překvapivá volba, spíše logická.

Adam Hložek v Leverkusenu sbírá drobky, Tomáš Čvančara z Mönchengladbachu je zraněný. Kolik Hašek vezme útočníků? Čtyři?

Schick, Chytil, Chorý...

Na koho byste vsadili vy? Že Chorého limituje na hřišti charakter? Ano, několikrát se vyhnul červené kartě zázrakem, v soukromí je to však milující otec, jehož v Belmondu se skleničkou v ruce nepotkáte, to spíš na mši v kostele.

Proti Spartě předvedl parádní výkon jako celá Viktoria. Jeho úvodní trefa šlágr rozsekla. Plzeň pak začala dominovat, hlavně ve středové řadě. Vyprodaný stadion, více než jedenáct tisíc diváků má krásný zážitek. Na první pozvánku do áčkové reprezentace mohou oprávněně pomýšlet také obránce Robin Hranáč, nebo nejlepší střelec ligy Pavel Šulc.

Proti Plzni opory nešetřit

Sparta dostala po Liverpoolu další políček, tentokrát se však nemůže konejšit kurážnou hrou, na branku Plzně ani nevystřelila. Takový mač jednou za čas přijde i na favority. Špatný den měl hlavně chybující Panák, brankář Vindahl neoplývá jistotou, Krejčí byl vyloučený už potřetí v sezoně, třebaže druhá žlutá karta byla od sudího Černého až příliš přísná, vlastně spíš být neměla, avšak pokud máte žlutou, měl byste si počínat v tuctovém souboji chytřeji.

Před rokem se na stejném stadionu nadechla Sparta k mistrovskému tažení, teď si pozici na čele zkomplikovala, Slavia ztrácí už jen bod. Porážka jde i za koučem Brianem Priskem. V náročném programu pošetřil několik opor, leč hrát bez Kairinena si může dovolit proti většině mančaftům ligy, nikoli proti Plzni, která znovu i s menším rozpočtem jako třetí vzadu ukazuje, že umí vystrčit růžky. Teď ještě postoupit přes Servette do čtvrtfinále Konferenční ligy.

Slavia si v poklidu poradila s Teplicemi, krásnými góly se připomenul další reprezentační adept Matěj Jurásek, skvostná levá! Neméně povedená byla trefa Wallema, z obránce udělal chaloupku jako malovanou. Je skvělé, když hráč ví, co provede s míčem, ještě před převzetím. Výhodu myšlenky navíc pak soupeř těžko dohání.

V jarním tápání pokračuje Slovácko; doma podlehlo také Jablonci. Lepší výkony očekává trenér Svědík i od opory Marka Havlíka, jenž se rozhodl nevyzkoušet sílu trhu a raději prodloužil smlouvu o další dva roky. Jablonec bodoval už počtvrté v řadě a poskočil na desáté místo.

Hledání penalt. Juliš procitl, Baník doma ne

Do Evropy jako by se nechtělo ani Baníku, doma znovu nepotěšil úžasné fanoušky, deset tisíc diváků muselo kousat porážku od olomouckého rivala a poprvé spustilo: Hapal ven!

Hlas lidu nelze v Ostravě podceňovat, je to velká síla. Ale trenér Pavel Hapal je dost zkušený na to, aby znovu se svým týmem zabral – venku...

Baníku by tuze slušel nový stadion. Atletická dráha fotbalu nepřeje. Proti Olomouci hráli domácí dvacet minut velmi dobře, jenže v úvodu Ewertona vychytal v čisté šanci Macík a to bylo pro další vývoj určující. Takový zákrok od brankáře chcete. Po sedmi zápasech se trefil útočník Sigmy Lukáš Juliš. Není náhoda, že v těch sedmi zápasech Hanáci nevyhráli. Jan Vodháněl jej našel v kapse za obranou krásně jako na začátku sezony.

Baník měl sice míč na kopačkách až 70 procent času, ale kvalitně s ním nenaložil. Kouč Jiří Saňák si tak ve druhém zápase v lize jako hlavní trenér připsal čtvrtý bod a přiblížil Olomouc znovu mistrovské skupině. Nástupce Václava Jílka sází na zkušenost, věkový průměr sestavy byl třicet let, návraty Macíka i Breiteho se vyplatily.

Na pravém kraji obrany příkladně pracoval Lukáš Vraštil, jenž strčil hlavu do všeho, včetně kopačky Kpoza a byla z toho penalta. Vypadala přísně, neboť Vraštil šel hlavou dolů, ovšem ve vápně si musíte počínat obezřetněji. Ví to také olomoucký stoper Jakub Pokorný, jenž držel Lischku o něco déle než on jeho a VAR znovu hlásil faul.

Tohle dlouhé hledání penalt na monitoru nebyla původní myšlenka pokroku, je to mor, ale rozhodčí Starý si obě pravidlově obhájí. Sigma tři body vydřela týmově, taková vítězství chutnají nejlépe a dá se od nich odrazit.

Osm a půl tisíce diváků dorazilo na derby do Hradce Králové, votroci využili špatného výkonu Pardubic a po zásluze vyhráli. Moc práce tentokrát neměl gólman Adam Zadražil, který mezi tyčemi nahrazuje „vyhozeného“ Bajzu výborně.

Defenzivní zákrok kola si připsal mladoboleslavský stoper Marek Suchý, fantastickým blokem srazil pokus Martina Hály z Bohemians do prázdné branky a zachránil bod.

Body se dělily rovněž v záchranářské bitvě mezi Českými Budějovicemi a Zlínem, který však přišel o zraněného obránce Didibu. Pokud bude chybět delší dobu, je to kruciální ztráta.

Zápas pravdy čeká v příštím kole poslední Karvinou proti předposlednímu Dynamu. Liga je napínavá na všech frontách.

Pěkné ponedělí.