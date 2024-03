Nejde o mě, jde o celý tým. Hráči na ligu přepnuli dobře, hájil svěřence Priske

Po čtvrtečním utkání s Liverpoolem (1:5) svým svěřencům zdůrazňoval, aby v hlavách rychle přepnuli na ligu a vyzdvihoval důležitost nedělního střetnutí. Porážka se třetím týmem tabulky ale rázem smrskla sparťanský náskok na druhou Slavii na jediný bod.

„Hráči přepnuli dobře, snažili se, jen nám to nevyšlo a nefungovalo. Obecně nikdo není spokojený s tím, co se stalo. S výsledkem, s výkonem... My jsme byli čtyřicet minut lepší, Plzeň vyčkávala, hrála zataženě a na brejky.“

Jak jste s hráči komunikoval tentokrát, po další vysoké prohře?

Dialogy uvnitř týmu si necháváme pro sebe.

Co tedy nakonec způsobilo takový výpadek?

První věc je hloupá branka na konci poločasu, ta v úvodu druhé půle nás pak položila. Soupeř byl nakonec lepší než my, dal čtyři góly a porazil nás.

Mohl mít na porážku vliv náročný program?

Je jasné, že pokud je to náš devátý zápas v rychlém sledu, tak to vliv má, ale není to omluva.

Oproti čtvrtku jste udělal sedm změn v sestavě. Měl jste v hlavě, že byste mohl střídat už o poločase?

Ano, samozřejmě už v poločase jsem o tom přemýšlel, ale nakonec k tomu nedošlo.

Na hřišti zůstal celé utkání Filip Panák, který opakovaně chyboval. Jak jste viděl jeho výkon?

Upřímně nevím, takto specificky, ihned po zápase... Navíc netuším, na co přesně poukazujete, myslím, že se snažil odvést své maximum jako vždy. Samozřejmě udělal individuální chyby, které běžně nedělá, ale to se stává. Nevím, jakou odpověď čekáte.

Rozhodčí Dalibor Černý i přes protesty ostatních hráčů Sparty vylučuje kapitána Ladislava Černého.

Byla červená karta Ladislava Krejčího zlomovým momentem utkání?

O našich červených kartách už jsme několikrát mluvili. A k rozhodčímu nemám žádný komentář.

Patří takový zápas k vašim největším zklamáním?

Nevím, nechci mluvit o sobě, nejsem důležitý. Jde o tým; prohrála Sparta, celé mužstvo. Jde o velké zklamání pro Spartu, velké zklamání po prohře, po porážce 0:4. Nedívám se na to optikou, co to znamená pro mě, vždycky jde o tým.

Může do boje o titul nakonec promluvit i Plzeň, jejíž ztráta se ztenčuje?

Nic se nezměnilo. Pořád jsou tu tři týmy, které o titul bojují.