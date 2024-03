Tohle nebyla Sparta. Špatný, strašný. Zadupaní mistři k sobě byli kritičtí

Ve Spartě se těžko snáší jakákoli ligová porážka. Natož, když je z ní debakl o čtyři branky.

Sadílek v televizním rozhovoru i stoper Martin Vitík, který přišel mezi novináře do tiskového centra svou roli dokázali uhrát líp než předtím se spoluhráči na hřišti.

„Zápas jsme vůbec nezvládli,“ řekl Sadílek.

„Co bych k tomu tak řekl,“ vydechl Vitík. „Asi že si necháme dát gól do šatny. A ještě k tomu takový, který vůbec nemusel padnout. A druhá půle? Od nás špatná, Plzeň vyhrála zaslouženě.“

Sparťané před týdnem nevyhráli domácí derby, přestože byli lepší než slávisté. V případě vítězství by se v čele tabulky utrhli na sedm bodů. Po dalším kole mají už jen jednobodový náskok. A jedenáct zápasů před koncem sezony se začíná znovu.

„Může to být pro nás užitečná lekce. Musíme se zase nahodit zpátky. Musíme začít od nuly a jezdit po zadku,“ prohlásil Sadílek. „Neměli jsme druhé míče, domácí naopak získali na balonu jistotu a z toho pramenil ten první gól.“

Trenér Brian Priske proti čtvrtečnímu pohárovému utkání s Liverpoolem (1:5) udělal sedm změn v sestavě, nechal odpočívat většinu opor až na obránce. Po nepovedeném prvním poločase v Plzni nikoho nevystřídal.

„Chtěli jsme ukázat, že do druhé půle vstoupil jiný tým, ale hned jsme dostali druhý gól,“ podotkl Sadílek.

Vzápětí kapitán Krejčí obdržel druhou žlutou kartu a byl vyloučen, on sám letos už potřetí. Celkově sparťané dostali devátou červenou kartu sezony, což je šílená bilance.

„Je toho hodně, netěší nás to a neměli bychom jich tolik dostávat,“ podotkl Vitík. „Upřímně jsem ten zákrok dobře neviděl, byl jsem na druhé straně.“

Se Sadílkem se shodli, že za bezmocným vystoupením v Plzni nebyl náročný program předchozích dnů.

„To na nás nedolehlo. Myslím si, že to roli nehrálo. Prostě nám to nevyšlo, nedařilo se vůbec nic. Bylo to špatný, strašný. Tím to pro nás končí. Abychom se v tom babrali, to by byl nesmysl. Pořád jsme první a dál si pojedeme to svoje. Ale to, co jsme předvedli v Plzni, se nesmí opakovat. To už nechci zažít,“ zdůraznil Vitík.

„Hrajeme krásné zápasy před vyprodanými stadiony. To chceme,“ řekl Sadílek. „Určitě to v Plzni nebylo tím, že bychom byli unavení.“