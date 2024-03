Je to velké vítězství, vyzdvihl Koubek. Chválil Chorého i Šulce, o taktice mlžil

„Asi bychom potřebovali se Spartou a Slavií hrát každý týden,“ připomněl v žertu dvaasedmdesátiletý Koubek, že na podzim Plzeň dokázala urvat tři body také v Edenu (1:2).

Na první Spartu nyní ztrácíte devět bodů, na Slavii osm. Je to pořád hodně, nebo ještě můžete zasáhnout do boje o titul?

Je to pořád hodně. Ale je to zároveň důkaz, že jsme na správné cestě a jdeme správným směrem, když favority na titul dokážeme porážet.

Mrzí vás o to víc podzimní ztráty, které způsobily velký odstup na čelo?

Tak to v životě je. Všechno je, jak má být. Samozřejmě, že nás zbytečné ztráty, především doma s Karvinou a Slováckem, připravily o kontakt. Obě pražská S nám uplavala. Ale mužstvo se zároveň formovalo, probíhá tu nějaký proces a vnímání jednotlivých rolí. I proto se dnes zrodilo takové vítězství.

Byl to pro Plzeň dokonalý večer?

Lhal bych, kdybych říkal něco jiného. Je to velké vítězství a máme z něj radost. Je to potvrzení naší výkonnosti, která je v poslední době konstantní a myslím si, že výhra je beze zbytku zasloužená.

Najdete jeden zlomový bod?

Určitě branka Tomáše Chorého těsně před poločasem byla významná. Sparta byla pod tlakem po vítězství Slavie nad Teplicemi, to my nebyli, hrálo se nám dobře. Ten gól je dostal ještě pod větší tlak, nás naopak uvolnil.

Stejně jako na podzim na Letné jste nastoupili se třemi středními záložníky. Jste spokojený, jak vám tento tah vyšel?

Ano, změnit rozestavení byl náš plán. Zvolili jsme variantu 3-4-3 na základě analýzy hry Sparty. A tento plán nám vyšel.

Čím jste ještě hru Sparty otupili?

Neřeknu vám, co na ně platilo. (úsměv) Byla tam důslednost, kompaktnost. Jen naznačím, že jde i o formu výstupů na jejich křídla, to musíte proti Spartě zvládnout.

Zaujali i konkrétní hráči. Třeba mladý záložník Cheick Souaré, který přišel do Plzně v zimě z druholigového Vyškova, si připsal gól a asistenci.

Zvládl utkání naprosto suverénně. Je to výborný hráč, vidíme to na každém tréninku. Klidný, koncentrovaný, skvělý na míči, pohybový, s výbornou levačkou. Ta střela, která předcházela druhému gólu, nebyla náhodná, takové zakončení z tohoto prostoru předvádí na tréninku pravidelně.

Mluvili jste před zápasem o tom, že Sparta je nejvylučovanějším týmem ligy? Její kapitán Krejčí po dvou faulech na Chorého znovu nedohrál...

Ne, určitě ne, nic takového v přípravě nebylo zmíněno. My jsme se věnovali sami sobě. Chtít někoho vyprovokovat, to mě ani nenapadlo. Vůbec, přísahám.

Jak moc vám hráči, kterým jste dal šanci, zamotali hlavu směrem ke čtvrteční odvetě osmifinále Konferenční ligy proti Servette Ženeva?

Třeba Souaré hrát v pohárech nemůže, není na soupisce. Ale rozhodující bylo, že se do sestavy vrátil Pavel Šulc. Je to rozdílový hráč, předvedl famózní výkon. Ve Švýcarsku jsme ho neměli, teď je zpátky. Ale určitě budeme po dnešku hluboce zvažovat, jak se ve čtvrtek o sestavě rozhodnout.

Určitě v ní nebude chybět útočník Chorý, proti Spartě střelec dvou gólů. Také on je pro vás nepostradatelný?

Když jsem zmínil Pavla Šulce, nemůžu opomenout ani Tomáše. Podal skvělý výkon, dařilo se mu. Když tyhle dva máte pohromadě, je to jen potvrzení toho, o čem se šušká. Tedy že by měli být oba v nominaci do národního týmu.